Chủ thầu bị sát hại và phút lầm lạc của người đàn bà xa chồng

Thứ Tư, ngày 30/10/2019 10:00 AM (GMT+7)

Khi Then thông báo với người tình, thay vì việc phải quan tâm, chia sẻ với nỗi lo sợ của Then thì Thành "phủi" trách nhiệm, đây là nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đau lòng.

Trong phút yếu lòng, người đàn bà 3 con Đinh Thị Then (SN 1989, nơi cư trú đội 9, thôn Cáp, xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang) đã " ngã" vào vòng tay người chủ thầu xây dựng là Bùi Ngọc Thành (SN 1979, nơi cư trú tại xóm 9 thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hoà, huyện Ninh Giang).

Mối quan hệ vụng trộm ấy có lẽ sẽ được giữ kín nếu không có chuyện trong một lần thăm khám, Then phát hiện cô mắc căn bệnh xã hội thường mắc của các gái làng chơi... Khi Then thông báo với người tình, thay vì việc phải quan tâm, chia sẻ với nỗi lo sợ của Then thì Thành "phủi" trách nhiệm, đây là nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đau lòng vào rạng sáng 24-10, khiến một người tử vong, một người phải vào vòng lao lý.

Phút lầm lạc của người đàn bà xa chồng

Then gặp Thành rất tình cờ khi anh ta đến xây nhà cho người hàng xóm. Vẻ bề ngoài điển trai của người chủ thầu xây dựng cùng cái miệng dẻo như kẹo kéo của anh ta đã khiến Then, người đàn bà 3 con, chồng đang đi làm ăn xa không ít lần đỏ mặt. Vẫn biết đó chỉ là những câu nói đầu môi, trót lưỡi nhưng Then vẫn cảm thấy trong lòng chộn rộn.

Sau đó, Then thường kiếm cớ để xuất hiện trước mặt người đàn ông này... Ban đầu chỉ là những câu trêu đùa bông lơn, sau đó Then và người chủ thầu xây dựng đã cho nhau số điện thoại để liên lạc.

Từ khi có được số điện thoại của Then, người đàn ông thường xuyên nhắn tin thăm hỏi. Khi thì là sức khỏe, lúc lại là việc chạy chợ có được may mắn hay không. Trong quá trình này, Thành tâm sự với Then rằng anh ta có vợ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Cả hai đã chia sẻ với nhau về hoàn cảnh gia đình, về nỗi cô đơn khi phải đằng đẵng xa một nửa của mình. Và rồi như một thói quen, khi Thành không nhắn tin thì Then lại mong ngóng, cảm thấy như thiếu một điều gì đó... Và rồi việc gì đến sẽ phải đến, những lời tán tỉnh của người đàn ông hơn 10 tuổi khiến Then không giữ được mình.

Sau khoảng một tháng quen biết thì Then và người đàn ông tên Thành đã có quan hệ tình cảm với nhau, dù Then không biết người đàn ông này ở đâu, gia cảnh cụ thể như thế nào. Tình cảm mới lạ như luồng gió mới khiến Then tươi trẻ hơn.... Then không hề biết rằng trong khi chị nảy sinh tình cảm với người đàn ông này thì Thành thực tế chỉ coi Then như một cuộc chơi. Then tâm sự: "Sau những giây phút ngoài vợ, ngoài chồng, tôi cũng thấy có lỗi với chồng, con muốn dừng lại...Nhưng rồi lý trí đã không thắng nổi".

Đinh Thị Then tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương.

Mối quan hệ vụng trộm đó kéo dài đến ngày Then tới một cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương thăm khám. Theo lời khai của Then thì chỉ còn hai tuần nữa chồng Then sẽ trở về.

Trong khi đó, vào những lúc ái ân với Thành, Then đều không sử dụng các biện pháp tự bảo vệ cho mình. Tại đây, khi nghe các bác sỹ thông báo rằng cô mắc căn bệnh, vốn thường có ở các gái mại dâm do lây truyền từ quan hệ tình dục thì Then vô cùng hoảng sợ... Lúc này, Then nghĩ ngay đến Thành.

Trong những tháng đằng đẵng xa chồng, cô chưa một lần dám đi qua giới hạn. Chỉ có lần này, trong một phút giây yếu lòng Then đã không giữ được mình. Suốt buổi tối hôm đó, những lời cảnh báo của bác sỹ cứ văng vẳng bên tai, khiến Then vô cùng hoảng loạn. Quá lo lắng, Then đã thông báo với Thành.

Thay vì việc phải bình tĩnh xử lý vụ việc thì Thành lại phủ nhận hoàn toàn trách nhiệm với Then. Không những vậy, người chủ thầu xây dựng còn có ý nói rằng Then có quan hệ với nhiều người đàn ông nên không biết ai đổ bệnh cho Then... Sau đó thì anh ta chủ động cắt đứt liên lạc với Then.

Tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương, Then khai rằng chính việc cắt đứt quan hệ đột ngột của người tình đã khiến Then cảm thấy tổn thương và bị xúc phạm. Chẳng những trốn tránh Then, Thành còn không chu cấp một đồng nào cho Then chữa bệnh, trong khi ngoài nỗi đau trên thân thể, vào thời điểm đó Then cũng sống trong tâm trạng nơm nớp lo âu vì sợ sẽ mắc phải căn bệnh mà xã hội và người dân trong làng xa lánh.

Chiều 23-10, Then thông qua các mối quan hệ đã tìm được nơi ở của gia đình Thành. Theo lời khai của Then thì mục đích của Then là xác định được nhà ở của anh Thành để nói chuyện với người tình vào sáng ngày hôm sau. Trong trường hợp Thành né ránh, không gặp gỡ, liên lạc thì Then sẽ giết chết Thành.

Cũng tại buổi chiều cùng ngày, giữa Thành và Then đã xảy ra mâu thuẫn. Khi Then dùng búa đập vào đầu xe máy của Thành thì Thành đã thẳng tay đánh Then. Hành động của Thành như dầu đổ vào lửa càng khiến Then bị kích động mạnh....

- Chị nảy ý định sát hại Thành từ bao giờ? - Tôi hỏi.

- Nghĩ đến bệnh tật, tôi phát điên lên. Tôi xác định đằng nào cũng có nguy cơ mắc bệnh nên để cho anh ta chết trước mình...

- Bác sỹ chưa có kết luận gì, chỉ nói Then bị bệnh về da liễu, sao chị lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy?

- Ngưng một lúc, Then nói với tôi: - Tại vì anh ta coi thường tôi.

- Chị có nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra?

- Chồng tôi chỉ còn hai tháng nữa sẽ về nước, anh ấy sẽ lo được cho các con - Then trả lời.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án.

Hệ lụy từ mối tình ngang trái

Rạng sáng 24-10, người dân xóm 9 thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hoà nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ nhà của Thành. Khi mọi người chạy đến nơi thì phát hiện Thành nằm sõng xoài ở vườn nhà, xung quanh có nhiều vết máu... Cái chết của Thành khiến cả làng trên, xóm dưới xôn xao. Nhìn cảnh ba đứa con của Thành và người vợ khóc ngất trước tin dữ, bà con trong làng ai cũng thương cảm.

Chỉ sau hai ngày tích cực điều tra, chiều 26-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Ninh Giang đã bắt giữ hung thủ gây án. Tại cơ quan điều tra, Đinh Thị Then đã bước đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Then thì suốt đêm 23-10, Then chẳng thể chợp được mắt. Khoảng 4h30 phút, ngày 24-10, Then trở dậy với mục đích đến gặp Thành để nói chuyện.

Trước khi rời khỏi nhà cùng hung khí là một con dao, đối tượng đã đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm. Khi nghe thấy tiếng gọi của Then ở ngoài cửa, Thành khi đó đang ở trong buồng ngủ vội "ba chân, bốn cẳng" chạy chân đất ra ngoài cổng. Lúc này, Then đòi vào trong nhà nhưng Thành không đồng ý.

Theo chia sẻ của Then với các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương thì Then không muốn những người xung quanh biết được câu chuyện của chị ta. Nhưng lúc đó, Thành đã rất phũ phàng. Nạn nhân không đồng ý cho Then vào trong nhà, đồng thời đe dọa rằng nếu Then vào thì sẽ bị vợ của Thành đánh... Rồi đe dọa rằng anh ta là đàn ông, nếu sự việc bị bại lộ vẫn có thể lấy được vợ còn Then sẽ chẳng bao giờ lấy được chồng.

Cùng với đó, là thái độ coi thường, cho rằng Then là người đàn bà dễ dãi, có quan hệ với nhiều người đàn ông nên mắc bệnh..., đã khiến Then tổn thương sâu sắc. Trong cơn điên loạn, người đàn bà đó đã ra tay, tước đoạt mạng sống của người tình.

Giờ đây Đinh Thị Then mới ân hận vì hành động của mình.

Ngay sau khi gây án, Then mang theo hung khí phóng xe máy về nhà. Lúc này, con gái lớn của Then đã đi học, chỉ còn hai đứa nhỏ vẫn ở nhà với cụ ngoại. Sau khi đưa con gái vào nhà trẻ, Then phát hiện trong lòng bàn tay có vết thương đã đến một bệnh xá khâu lại rồi quay trở lại nhà.

Con dao là phương tiện gây án, đối tượng giấu trong chiếc balô mang theo về nhà mẹ đẻ là bà Đào Thị Thắm (thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm). Suốt ngày hôm đó, Then lo lắng đứng ngồi không yên, chị ta thường xuyên lên mạng Internet để dò la thông tin và đến chiều cùng ngày thì biết tin Thành đã tử vong.

Then bảo rằng chỉ muốn được trả án ngay vì không có mặt mũi nào để về địa phương sinh sống... Nhắc đến 3 đứa con thơ, đôi mắt Then đỏ hoe. "Tôi sẽ nhờ ông bà nội nuôi hai cháu. Chỉ còn hai tháng nữa bố cháu cũng trở về rồi....". Then bùi ngùi.

Điều đáng trách ở đây chính là sự ích kỷ của Then. Then không dám chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình. Hành động của Then đã đẩy một người phụ nữ trở thành góa bụa, 6 đứa trẻ thơ dại lâm vào cảnh mồ côi. Lúc này, Then ân hận thì đã quá muộn! Vụ án âu cũng là bài học cho không chỉ riêng ai.