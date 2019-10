Bắt khẩn cấp cha dượng mất nhân tính dí tàn thuốc đang cháy vào người bé gái

Thứ Tư, ngày 30/10/2019 20:00 PM (GMT+7)

Dư luận phẫn nộ vì hành vi mất nhân tính của đối tượng nghiện ma túy hành hạ bé gái 6 tuổi, con riêng của vợ hở xảy ra ở quận 12. Với thương tật 51% trên cơ thể bé gái không chị bị hành hạ về thể xác mà ngay cả tinh thần cũng bị chấn động...

Ngày 30-10, Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh cho biết đã đọc lệnh bắt khẩn cấp Hà Quốc Việt (SN 1983, ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh) để điều tra xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Nạn nhân của Việt là cháu D.N.C (còn gọi là bé Su, 6 tuổi, quê Trà Vinh), con gái riêng của vợ hờ Việt là Dương Thảo Dương (25 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú ở một nhà trọ ở KP3, phường Tân Hưng Thuận, quận 12).

Việt và những vết thương mà đối tượng này gây ra trên người bé gái 6 tuổi.

Trước đó một đoạn clip được tung lên mạng xã hội, trong đó ghi lại hình ảnh bé Su 6 tuổi kể lại việc bị cha dượng hành hạ. Không chỉ bị đánh đập, cháu Su còn bị người cha dượng mất nhân tính sử dụng tàn thuốc lá châm khắp cơ thể, có vết châm ở khu vực vùng kín.

Từ đoạn clip này Công an vào cuộc điều tra, cùng lúc này ông H, ông ngoại cháu Su cũng đâm đơn trình báo vụ việc với Công an. Công an quận 12 đã đưa cháu Su vào bệnh viện thăm khám đồng thời đưa đi giám định vết thương.

Kết quả giám định cho thấy cháu Su bị thương tích chiếm tỷ lệ 51%. Sau khi có kết quả giám định Công an quận 12 đã mời Dương và Việt về trụ sở làm việc.

Tại đây Việt khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Qua kiểm tra, Công an quận 12 xác định cả Dương và Việt đều dương tính với ma túy. Công an quận 12 đã ra quyết định bắt khẩn cấp Việt để điều tra.

Theo ông Đ.C.H (SN 1974, ông ngoại Su), Dương có một đời chồng và có một đứa con gái 6 tuổi. Sau khi chia tay chồng, Dương cặp kè sống như vợ chồng với Việt tại căn nhà trọ ở KP3, phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Dương ở với người tình còn cháu Su được ông bà ngoại nuôi dưỡng ở Trà Vinh. Cách đây không lâu Dương đã về quê đón bé Su lên ở cùng Dương và Việt.

Do Dương và Việt cùng nghiện ma túy nặng nên mỗi lần lên cơn nghiện Việt thường lôi cháu Su ra hành hạ. Mặc dù con gái ruột bị người tình hành hạ nhưng Dương không can ngăn được vì Việt rất hung hãn khi đói thuốc.

Việt dùng roi đánh cháu Su sau đó dùng điều thuốc lá đang hút châm vào người cháu Su. Kết quả giám định cũng cho thấy, Việt hành hạ cháu Su rất dã man bởi các vết tích ở vùng tay trái, môi, má, vùng ngực, vung bụng, lưng. Cổ tay của cháu Su bị sưng, đùi và 2 chân có vết thương, vết bầm, xung quanh vùng kín có vết thương tụ máu.