Thực hư thông tin Khá "Bảnh" tử vong trong trại giam

Thứ Hai, ngày 21/12/2020 10:36 AM (GMT+7)

Trước thông tin hiện tượng mạng Khá "Bảnh" tử vong trong thời gian chấp hành án, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay, đó chỉ là tin đồn thất thiệt.

Tin đồn thất thiệt về việc Khá "Bảnh" tử vong gây xôn xao dư luận.

Đêm 20/12, mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin về việc Ngô Bá Khá (tức Khá "Bảnh", SN 1993, trú xã Tam Sơn, TX Từ Sơn, Bắc Ninh) tử vong trong quá trình chấp hành án tại trại giam đã khiến dư luận xôn xao.

Liên quan đến thông tin này, sáng 21/12, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đây chỉ là tin đồn thất thiệt, thông tin Khá "Bảnh" tử vong là không chính xác.

Trước thông tin trên, một lãnh đạo UBND xã Tam Sơn cũng khẳng định thông tin Khá tử vong là hoàn toàn không đúng.

Khá "Bảnh" cùng các đồng phạm tại phiên xét xử.

Ngô Bá Khá làm nghề thợ mộc trước khi bị bắt vào năm 2019, trình độ học vấn 7/12.

Khá Bảnh đã kết hôn tuy nhiên cuộc hôn nhân này đã kết thúc năm 2014, giữa Khá và vợ cũ không có con chung.

Khá đã nhiều lần vi phạm pháp luật, từ việc bị chính quyền địa phương đưa đi trường giáo dưỡng đến việc bị phạt tù, bị xử phạt hành chính về việc gây tổn hại sức khoẻ cho người khác.

Khá Bảnh nổi tiếng vì thường xuyên livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội Facebook để chia sẻ nhiều điều về bản thân, cách sống của những người trong giới "giang hồ". Khá cũng thường đăng tải những clip nhảy múa, lắc lư trong bar với điệu nhảy “múa quạt” cùng phong cách ăn mặc kiểu áo thun bó sát, quần jean ống rộng chẳng giống ai.

Trước khi kênh youtube bị ngừng hoạt động, Khá đã có khoảng 2 triệu người theo dõi và hàng trăm nghìn follow (theo dõi) trên fanpage facebook.

Tháng 11/2019, TAND thị xã Từ Sơn tuyên phạt Ngô Bá Khá 4 năm tù về tội Đánh bạc, 6 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, hình phạt chung là 10 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng; các đồng phạm của Khá gồm Nguyễn Văn Quang nhận 5 năm tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Nguyễn Hữu Hội 8 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Ngô Lương An 20 tháng tù; Trịnh Hữu Quý 12 tháng tù; Nguyễn Trọng Công 15 tháng tù. Các bị cáo Quý, An, Công cùng bị phạt bổ sung 10 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

Theo bản án, tháng 4/2019, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép, khởi tố bị can Ngô Bá Khá về tội tổ chức đánh bạc và ra lệnh bắt tạm giam các bị can trong vụ án.

Ban chuyên án đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề của Ngô Bá Khá và đồng bọn.

Cụ thể, ngày 18/02/2019, Quý chuyển bảng cáp đánh lô, đề cho Khá với tổng số tiền 6.510.000 đồng.

Ngày 25/3/2019, An chuyển bảng cáp đánh lô đề cho Khá với tổng số tiền 11.755.000 đồng.

Ngày 26/3/2019, Hội chuyển bảng cáp đề cho Khá với tổng số tiền 5.560.000 đồng, trúng 15.200.000 đồng.

Ngày 1/4, Quang đã chuyển tin nhắn Zalo đánh lô với tổng số tiền 45.360.000 đồng cho Khá.

Ngoài ra, tại thời điểm bắt giữ, cảnh sát phát hiện Khá dương tính với ma túy.

