Thủ súng AK trong rừng, đập phá lán trại nhà dân

Thứ Ba, ngày 31/05/2022 15:12 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhường, đối tượng thủ 2 khẩu súng nguy hiểm.

Đối tượng Nguyễn Văn Nhường

Ngày 31/5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhường (SN 1974, trú tại thôn 3 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tiếp tục điều tra, làm rõ đối với các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trước đó, vào ngày 25/5, Công an xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch tiếp nhận tin báo của chị Lê Thị Bé (trú tại thôn 4 Thanh Sen, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) về việc lán của gia đình chị bị một đối tượng lạ mặt đập phá, hủy hoại tài sản xảy ra vào đêm 24/5.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Nhường, đây là đối tượng có mâu thuẫn với gia đình chị Lê Thị Bé và có một số hoạt động vi phạm pháp luật khác.

2 khẩu súng tang vật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đã làm rõ và buộc đối tượng Nguyễn Văn Nhường phải cúi đầu nhận tội đã gây ra vụ hủy hoại tài sản của gia đình chị Lê Thị Bé.

Ngay trong ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Nhường đã thu giữ 1 súng AK (loại tiểu liên Kalashnikov, cỡ nòng 7,62mm thuộc vũ khí quân dụng) và 1 súng thể thao cùng một số sản phẩm động vật rừng hoang dã.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Bố Trạch tiếp tục điều tra mở rộng.

