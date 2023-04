Thông tin mới nhất vụ bị chồng bạn gái rượt, thanh niên bỏ chạy, rơi xuống mái nhà tử vong

Hiện trường mái tôn nơi xảy ra vụ việc

Qua xác minh xác được biết, chị Đ.T.H (SN 1988) và T.X.H (SN 1988 cùng HKTT: Hương Khê, Hà Tĩnh) là vợ chồng nhưng đã ly thân khoảng 2 năm (chưa ly hôn).

Khoảng 12h ngày 2/4/2023, T.X.H đến phòng trọ của chị Đ.T.H tại khu vực KP. Bình Đường 4, phường An Bình, TP. Dĩ An và thấy anh M.X.N (SN 1990, quê tỉnh Hà Tĩnh) đang ngồi trong phòng trọ nên phát sinh mâu thuẫn đánh nhau. Bị anh T.X.H đuổi đánh anh M.X.N bỏ chạy vào nhà một người dân ở KP Bình Đường 4, phường An Bình, thành phố Dĩ An và chạy lên sân thượng để trốn (Chủ nhà không biết việc anh M.X.N chạy vào nhà). Anh T.X.H đuổi đến nơi thì không tìm thấy nên bỏ đi về.

Anh M.X.N chạy lên sân thượng nhà dân rồi trèo lên mái tôn xưởng gỗ của một công ty cạnh đó và bị té rơi trúng kệ máy khoan trong xưởng dẫn đến đa chấn thương, được mọi người đưa đo cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

