Thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo "hồ sơ vàng"

Quá trình điều tra, đã ra Quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Hồng Dương SN 1995, trú tại: Phố Bắc, thị trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định) và Phạm Xuân Đức (SN 2002, nơi thường trú: Số 11, tổ 11, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tài liệu điều tra xác định thủ đoạn gây án của các bị can như sau: Các đối tượng đăng thông tin quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng chữa trị các bệnh về mắt trên mạng xã hội Facebook, người có nhu cầu chữa trị các bệnh về mắt (người bệnh) sẽ để lại tên, địa chỉ, số điện thoại trên trang Facebook của các đối tượng.

Sau đó, các đối tượng sẽ đóng giả là bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Mắt Trung ương hoặc các bệnh viện tại các tỉnh, thành phố, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội như: Bác sĩ Trần Đình Long, Bác sĩ Nguyễn Đức Nhân, Bác sĩ Nguyễn Xuân Việt. Thanh tra Trần Văn Minh... liên hệ với người bệnh, đưa ra các thông tin không đúng sự thật là người bệnh đã được xét duyệt làm "hồ sơ vàng”.

Theo đó, người bệnh sẽ được hưởng chính sách khám bệnh về mắt miễn phí trong vòng 5 năm tại các bệnh viện, hỗ trợ chi trả tiền làm "hồ sơ vàng", đổi lại người bệnh sẽ phải bỏ ra một số tiền tương ứng với từng liệu trình do các đối tượng đưa ra để làm "hồ sơ vàng".

Sau khi người bệnh đồng ý làm "hồ sơ vàng", các đối tượng sẽ gửi cho người bệnh một số loại thực phẩm chức năng như: "Viên uống bổ mắt Nhãn Quang EYE GOLD, Bảo Nhãn Vương PLUS; Lutein New Viên sáng mắt AVATA ROTO PLUS; NHÃN LỰC New; Vương Nhãn Quang; Viên bổ mắt LUTEIN; Phục Nhãn Quang...", kèm theo giấy tờ như: “Chỉ thị bảo hiểm M,I,C; giấy Sở Vụ Sao kê hồ sơ bệnh án; biên lai giải ngân; giấy phí bưu điện; công văn xác nhận chi trả...". Khi người bệnh nhận hàng sẽ nộp tiền cho nhân viên giao hàng và bị các đối tượng chiếm đoạt.

Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội đề nghị ai là người đã bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản theo phương thức, thủ đoạn nêu trên đến Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội (Địa chỉ: Số 7 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội) để trình báo hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Cao Cường, Điều tra viên, điện thoại: 0983356799 để giải quyết.

