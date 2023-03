Một hiệu trưởng tại Hà Tĩnh mất gần 1 tỉ đồng sau cuộc điện thoại

Theo đó, ông C.V.S (58 tuổi, trú xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) là hiệu trưởng của một trường tiểu học ở huyện Cẩm Xuyên.

Sáng 27-3, ông S. nhận được cuộc gọi của người tự xưng là nhân viên tổng đài viễn thông, thông báo số thuê bao đang dùng bị rò rỉ thông tin cá nhân và phát tán thông tin xấu độc.

Hiệu trưởng bị lừa gần 1 tỉ đồng sau khi nghe cuộc gọi giả mạo công an. (Ảnh minh họa)

Do vậy, ông S. đề nghị nhân viên tổng đài xóa tài khoản này. Tuy nhiên, đối tượng cho rằng nếu xoá phải có sự thanh kiểm tra của công an địa phương. Đồng thời, cho số điện thoại của Đội điều tra Công an TP Đà Nẵng để bị hại liên lạc.

Gọi vào số này, ông S. gặp một người tự xưng là cán bộ điều tra viên, yêu cầu ông đến trực tiếp Công an TP Đà Nẵng để trình báo hoặc làm việc qua mạng.

Vì tin lời nhóm lừa đảo, ông S. sau đó tiếp tục làm theo những gì mà nhóm này hướng dẫn, trong đó có việc cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP.

Nhận mã OTP, số tiền 965 triệu đồng trong tài khoản ông S. đã bị mất.

Khi phát hiện mình đã bị lừa, ông S. ngay lập tức trình báo công an để vào cuộc điều tra.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/mot-hieu-truong-tai-ha-tinh-mat-gan-1-ti-dong-sau-cuoc-dien-thoai-202...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/mot-hieu-truong-tai-ha-tinh-mat-gan-1-ti-dong-sau-cuoc-dien-thoai-20230329131748297.htm