Thiếu tiền xăm, nam thanh niên cầm dao đi cướp, đâm trung tá công an

Ngày 18-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Trần Quang Diện (SN 1991, trú tại huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản" và "Chống người thi hành công vụ".

Trần Quang Diệu tại cơ quan công an. Ảnh: D.L.

Theo điều tra, vào 15 giờ ngày 14-12, Công an phường Kim Liên (quận Đống Đa, TP Hà Nội) tiếp nhận tin báo về việc có đối tượng cầm dao đe dọa, gây rối đòi lấy tiền tại quán ốc trên phố Đông Tác (phường Kim Liên). Tổ công tác gồm 4 chiến sĩ Công an phường Kim Liên ngay sau đó đã tới hiện trường để xác minh, giải quyết.

Khi tới hiện trường, thấy người đàn ông đang cầm dao, trung tá Nguyễn Thành yêu cầu đối tượng hạ hung khí xuống song người đàn ông không chấp hành mà nhào tới đâm vào phía sườn trái và tay của trung tá Thành. Trước hành vi manh động của người đàn ông, trung tá Nguyễn Thành đã khống chế người đàn ông và đưa về trụ sở làm việc.

Công an xác định người đàn ông là Trần Quang Diện (SN 1991, trú tại xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội).

Dùng hung khí tấn công công an

Tại cơ quan công an, bước đầu công an xác định vào tháng 11-2023, Trần Quang Diện đặt xăm hình ở cánh tay tại một quán trong ngõ 26 Đông Tác với giá 15 triệu đồng (đã thanh toán trước 5 triệu đồng). Do thiếu tiền xăm nên Diện đặt mua trên mạng 1 dao gấp kim loại với mục đích cướp tài sản để trả tiền xăm.

Đến khoảng 11 giờ ngày 14-12, theo lịch hẹn, Diện tới quán để xăm, mang theo dao gấp trong người. Sau khi xăm xong, đến khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày, Diện ra khỏi quán xăm, lấy dao và sang quán ốc bên cạnh với mục đích đe dọa, lấy tiền để trả tiền xăm.

Khi vào quán ốc, Diện gọi nhân viên ra yêu cầu đưa 5 triệu đồng. Thấy người đàn ông có biểu hiện không bình thường, một nhân viên quán ốc đã gọi điện báo Công an phường Kim Liên.

