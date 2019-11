Thiếu tá công an Thái Bình phơi nhiễm HIV khi bắt đối tượng nghiện

Thứ Bảy, ngày 16/11/2019 19:25 PM (GMT+7)

Trong khi thực hiện nhiệm vụ, một thiếu tá công an tại thành phố Thái Bình đã bị đối tượng nhiễm HIV chống trả, dùng dao lam rạch tay gây chảy máu dẫn đến phải điều trị phơi nhiễm HIV.

Thiếu tá Đỗ Đặng Trung (ngồi giữa bên phải) đang điều trị phơi nhiễm HIV - Ảnh: Hoàng Long

Sáng nay (16/11), Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đại tá Trịnh Đình Thành - Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an thành phố đã đến thăm, động viên thiếu tá Đỗ Đặng Trung - Phó Trưởng Công an Phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình đang điều trị phơi nhiễm HIV do bị đối tượng nhiễm HIV dùng dao lam chống trả gây chảy máu. Sau khi sự việc xảy ra, thiếu tá Trung đã được sơ cứu đồng thời theo dõi, điều trị phơi nhiễm HIV.

Trước đó, 8 giờ 45 phút ngày 12/11, tổ công tác của Công an phường Trần Lãm do thiếu tá Đỗ Đặng Trung - Phó Trưởng Công an phường Trần Lãm làm tổ trưởng tiến hành tuần tra kiểm soát tại khu vực ngõ 01, đường Nguyễn Tông Quai (thuộc tổ 23, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình).

Tại đây, tổ công tác phát hiện 3 đối tượng gồm Trần Xuân Nghĩa (31 tuổi), Phạm Ngọc Kiêm (32 tuổi) và Đặng Xuân Thùy (34 tuổi), đều trú tại Thái Bình đang điểu khiển xe môtô nhãn hiệu Honda - Wave alpha màu xanh đen không đeo biển kiểm soát, có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra và phát hiện trên người đối tượng Trần Xuân Nghĩa có 1 gói giấy bạc bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là heroin.

Trong quá trình kiểm tra, thiếu tá Đỗ Đặng Trung bị đối tượng Đặng Xuân Thùy chống trả, bất ngờ dùng dao lam cứa vào tay chảy máu. Sau đó, tại cơ quan công an, Đặng Xuân Thùy khai nhận bản thân đang bị nhiễm HIV.

Cùng với tiến hành bắt giữ đối tượng để điều tra, xử lý, Công an thành phố Thái Bình đã đưa thiếu tá Trung đi sơ cứu vết thương điều trị phơi nhiễm HIV.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/thieu-ta-cong-an-thai-binh-phoi-nhiem-hiv-khi-bat-doi-tuong-n...Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/thieu-ta-cong-an-thai-binh-phoi-nhiem-hiv-khi-bat-doi-tuong-nghien-1487153.tpo