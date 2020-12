Thiếu niên liên tục hiếp dâm bé gái khiếm thị 11 tuổi

Thứ Ba, ngày 22/12/2020 16:00 PM (GMT+7)

Do thường xem phim đồi trụy trên mạng nên Hoàng Văn Sơn (16 tuổi) đã nổi "thú tính", nhiều lần hiếp dâm bé gái khiếm thị 11 tuổi ở gần nhà.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Sơn (SN 2004, trú tại xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Hoàng Văn Sơn tại công an

Theo lời khai ban đầu của Sơn, trong tháng 11-2020, Sơn đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái khiếm thị 11 tuổi ở gần nhà. Ngày 7-12-2020, Sơn lại tiếp tục thực hiện hành vi này với bé gái, sau đó nạn nhân đã kể lại cho mẹ, nhưng mẹ cháu lại không trình báo ngay với cơ quan Công an.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Công an huyện Ba Bể đã điều tra, xác minh và làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Sơn.

Theo công an, do thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Sơn 16 tuổi, 8 tháng 27 ngày, nên cơ quan công an đã giao cho gia đình quản lý, giám sát, nhưng gia đình không tiếp nhận. Ngày 16-12, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Sơn để phục vụ điều tra.

Theo lời khai của Sơn, vì thường xem phim đồi trụy trên mạng nên đã nổi "thú tính" và thực hiện hành vi phạm tội.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/thieu-nien-lien-tuc-hiep-dam-be-gai-khiem-thi-11-tuoi-2020122213580...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/thieu-nien-lien-tuc-hiep-dam-be-gai-khiem-thi-11-tuoi-20201222135805592.htm