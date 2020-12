Thiếu nữ say bia bị cưỡng bức tập thể và những vụ án hiếp dâm gây phẫn nộ

Chủ Nhật, ngày 20/12/2020 10:00 AM (GMT+7)

Say bia, thiếu nữ bị 3 đối tượng thay nhau cưỡng hiếp, quay clip “nóng”; Tài xế taxi công nghệ tán tỉnh không thành, trở mặt hiếp dâm khách nữ; Vừa chia tay người yêu, thiếu nữ bị 4 “yêu râu xanh” cưỡng bức… là những vụ án xâm hại tình dục gây phẫn nộ trong năm 2020.

Thiếu nữ bị nhóm đối tượng giở trò đồi bại trong cơn say (Ảnh minh hoạ).

Say bia, thiếu nữ bị 3 đối tượng thay nhau cưỡng hiếp, quay clip “nóng”

Cuối tháng 6/2020, Công an TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương nhận được trình báo của gia đình ông P.Q.Đ (trú TP.Hải Dương) về việc con gái ông là P.Y.N bị nhiều đối tượng xâm hại ở xã Gia Xuyên, TP.Hải Dương.

Ngay lập tức, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và xác định, khoảng 11h ngày 27/6, cháu N. đã cùng 4 đối tượng quen biết là Đ.T.A (SN 2005); N.V.K (SN 2003); V.T.D (SN 2005) và H.V.A (SN 2003), cùng trú TP.Hải Dương) đến nhà P.V.T (SN 1997, trú tại xã Gia Xuyên) để chơi và ăn, uống.

Đến 12h cùng ngày, em N. bị say sau khi cùng cả nhóm uống bia nên đã lên giường ở tầng 1 nằm nghỉ. Thấy thiếu nữ thấm hơi men, T.A đã bế N. lên tầng 2 rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Lúc này, D. dùng điện thoại di động của V.A quay lại toàn bộ sự việc.

Khi T.A quan hệ xong, K. và D. tiếp tục vào phòng cưỡng bức nạn nhân.

Đến 15h cùng ngày, N. hoang mang quay trở về nhà. Thấy con gái có biểu hiện bất thường, gia đình đã gặng hỏi sau đó trình báo đến trụ sở công an.

Cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng có liên quan, thu giữ 1 điện thoại Iphone 5 có chứa clip do D. quay lại sự việc.

Vụ việc sau đó được bàn giao sang phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xử lý theo thẩm quyền.

Tài xế taxi công nghệ tán tỉnh không thành, trở mặt hiếp dâm khách nữ

Bị cáo Thuận tại phiên xét xử phúc thẩm.

Nguyễn Trọng Thuận (SN 1981, trú tại Tân Yên, Yên Bái) là tài xế taxi công nghệ.

Khoảng 19h30 tối 24/8/2019, Thuận nhận được yêu cầu đặt xe của chị H thông qua ứng dụng trên điện thoại di động. Quãng đường đi từ khu vực Nguyễn Khang về Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội).

Sau khi đón chị H. ở điểm đặt, Thuận ngỏ lời mời chị này đi ăn tại một quán trên địa bàn huyện Quốc Oai. Thấy chị H. thắc mắc sao lại đi xa thế, Thuận nói là quán quen, đồ ăn ngon và sạch.

Sau khi ăn uống xong, Thuận nảy sinh ý định giao cấu với chị H. Trên đường về trung tâm thành phố Hà Nội, Thuận liên tục buông lời tán tỉnh, yêu đương với chị này, nhưng bị từ chối.

Thuận giả vờ say và thi thoảng lại dừng xe với ý đồ đen tối. Mỗi lần như vậy, chị H. đều muốn mở cửa xe để chạy nhưng đều bị Thuận ngăn cản, đóng cửa lại. Thuận giữ tay chị H. và đe doạ "Giờ em mà chạy ra ngoài thì anh không biết sẽ có chuyện gì xảy đến với em đâu". Mục đích của Thuận là khiến chị H. sợ hãi phải đồng ý cho "quan hệ" ngay trên ô tô.

Đe doạ xong, Thuận cho xe dừng ở lề đường khu vực vắng vẻ rồi dùng vũ lực thực hiện hành vi giao cấu với chị H.

Sau đó, chị H. đề nghị về nhà Thuận hoặc nhà nghỉ để tiếp tục “mây mưa” để tìm cơ hội thoát thân. Nghĩ chị H. thích mình, Thuận chở chị H đến một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Thạch Thất. Khi xe vừa dừng, chị H. lao ra ngoài kêu cứu, Thuận bị bắt giữ ngay sau đó.

Đến ngày 26/5, TAND TP.Hà Nội đưa Nguyễn Trọng Thuận ra xét xử trong phiên phúc thẩm vụ án “Hiếp dâm” và tuyên phạt Thuận 42 tháng tù giam về tội danh này.

Vừa chia tay người yêu, thiếu nữ bị 4 “yêu râu xanh” cưỡng bức

Thiếu nữ bị 4 "yêu râu xanh" thay nhau hãm hiếp (Ảnh minh họa).

Tối 4/8, do có quen biết từ trước, Hà Đại Giang (SN 2003, trú huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) biết được em N.T.H (SN 2005, cùng trú huyện Lập Thạch) đang buồn vì mới chia tay người yêu nên đã rủ H. đi chơi. Nhận được sự đồng ý của H., Giang nảy sinh ý định quan hệ tình dục với nạn nhân nên đã rủ Nguyễn Hải Dương (SN 2003); Đinh Xuân Đại (SN 2006) và Nguyễn Quốc Duy (SN 2003, cùng trú huyện Lập Thạch) cùng tham gia.

Giang phân công Dương mượn phòng trọ của dì ruột ở phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên để làm "bãi đáp". Khoảng 19h ngày 5/8, cả 4 đối tượng tụ tập tại đây và lên kế hoạch mua bia về chuốc say H. để "hành sự".

Đến 22h, Duy và Dương đến đón H. cùng một người bạn gái của H. Người này sau đó không uống bia và gọi người đến đón về.

Nhậu khoảng 1 giờ đồng hồ, H. say nên nằm nghỉ. Lúc này, 4 “yêu râu xanh” đã cùng khống chế, cưỡng bức thiếu nữ. Theo lời khai, mỗi đối tượng thực hiện 2 lần hành vi đồi bại.

Đến ngày 24/8, Công an TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bị can với Giang, Dương, Đại và Duy về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Bỏ nhà đi tìm việc làm, thiếu nữ bị 3 cậu cháu thay nhau xâm hại

Lưu Văn Danh tại trụ sở công an.

Đầu tháng 4/2020, Công an quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội nhận được trình báo của gia đình cháu T.T.H.H (15 tuổi, trú quận Bắc Từ Liêm) về việc thiếu nữ này bị 3 đối tượng xâm hại.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định ngày 24/3, cháu H. bỏ nhà đi tìm việc làm tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và quen biết Lưu Văn Chung (SN 1984, quê tỉnh Hà Giang). Chung đã chở cháu H. về phòng trọ của Lưu Văn Dưỡng (SN 1996) tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên.

Tại đây, cả 3 cùng nhau ăn cơm, uống rượu, sau đó Dưỡng đi chơi, Chung ở lại phòng và quan hệ tình dục với cháu H.

16h cùng ngày, Dưỡng về phòng trọ, lúc này Chung đã ra về. Tại đây, Dưỡng và cháu H. tiếp tục quan hệ tình dục.

Ngày 31/3, Chung nhắn tin cho Lưu Văn Danh (SN 1993) về việc mình đã quan hệ với cháu H. và bảo Danh đón H. về phòng trọ tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm.

Sau khi đón được cháu H. vào chiều cùng ngày, Danh đã đưa thiếu nữ về phòng trọ ăn nhậu với bạn. Khoảng 22h tối cùng ngày, khi đang nằm xem phím, Danh đã dụ dỗ và quan hệ tình dục với cháu H.

Đến ngày 12/4, Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Danh về hành vi “Giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, đồng thời bàn giao Lưu Văn Dưỡng và Lưu Văn Chung sang Công an huyện Việt Yên để xử lý theo thẩm quyền. Theo cơ quan công an, cả 3 đối tượng nói trên có mối quan hệ cậu, cháu họ.

Nguồn: http://danviet.vn/thieu-nu-say-bia-bi-cuong-buc-tap-the-va-nhung-vu-an-hiep-dam-gay-phan-no-5020...Nguồn: http://danviet.vn/thieu-nu-say-bia-bi-cuong-buc-tap-the-va-nhung-vu-an-hiep-dam-gay-phan-no-50202020129595441.htm