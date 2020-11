Thi thể với chiếc quần bị tụt cạnh cuốn tạp chí người lớn: Cái chết trong ngày tình nhân

Thứ Sáu, ngày 27/11/2020 04:00 AM (GMT+7)

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy nạn nhân với chiếc quần ngủ bị kéo xuống, bên cạnh là cuốn tạp chí người lớn và hộp xì gà. Cơ quan chức năng ban đầu phỏng đoán đây là tai nạn do sự bất cẩn của nạn nhân tạo ra. Nhưng nhanh chóng, họ đã rút lại nhận định này.

Kimberly Hricko, một kỹ thuật viên y khoa thông minh và sôi nổi, có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ bên người chồng của cô là Stephen Hricko. Nhưng hình ảnh gia đình kiểu mẫu ấy đã biến mất vào dịp lễ tình nhân năm 1998, khi căn phòng nơi Stephen và Kimberly đang cùng nhau trải nghiệm kỳ nghỉ lãng mạn bỗng nhiên bốc cháy khiến Stephen tử vong. Mặc dù Kimberly luôn khăng khăng rằng chồng mình đã say rượu và chết vì ngạt khói nhưng cảnh sát lại tìm ra được một nguyên nhân hoàn toàn khác.

Hai vợ chồng Stephen Hricko và Kimberly Hricko.

Căn phòng bốc cháy

Vào ngày lễ tình nhân năm 1998, Stephen Hricko, 35 tuổi đã sắp xếp một kỳ nghỉ cuối tuần lãng mạn với hoa và rượu vang dành cho hai vợ chồng tại khu nghỉ dưỡng Harbourtowne nằm ở bờ đông bang Maryland (Mỹ). Stephen hy vọng chuyến đi sẽ hâm nóng lại tình cảm giữa anh và vợ mình là Kimberly Hricko, 32 tuổi.

Tối hôm đó, cặp đôi cùng đi xem vở kịch kể về một vụ giết người bí ẩn. Trong đó, nạn nhân là một chú rể đã chết trong lúc đang nâng ly chúc mừng cho lễ cưới của mình. Nguyên nhân là ly rượu sâm panh anh đang cầm đã bị tẩm thuốc độc. Stephen khá hào hứng theo dõi mà không hề biết rằng không lâu nữa, anh cũng sẽ gặp phải kết cục tương tự nhân vật trong vở kịch kia.

Khoảng 1h30 ngày 15/2/1998, lễ tân khách sạn thấy Kimberly hốt hoảng chạy đến, điện thoại di động áp trên tai và hét lớn: "Căn phòng của chúng tôi đang bốc cháy".

Các nhân viên khách sạn vội chạy tới. Lúc này, căn phòng của hai vợ chồng Kimberly đã bị bao trùm bởi lửa và khói đen. Qua cánh cửa lùa bằng kính, họ nhìn thấy đôi bàn chân của Stephen nên cố gắng kéo ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn. Stephen không thể qua khỏi vì những vết bỏng quá nặng ở phần đầu và ngực.

Làm việc với cảnh sát, Kimberly cho biết, sau khi ăn tối cùng nhau, cả hai đi xem kịch đến khoảng 22h30 thì trở về phòng tiếp tục xem tivi.

Đêm đó Stephen uống rất nhiều rượu và tỏ ý muốn quan hệ tình dục nhưng Kimberly không đồng ý. Cả hai sau đó xảy ra một cuộc cãi vã nghiêm trọng. Kimberly tức giận và chán nản nên đã ra khỏi phòng và lái xe tới chỗ người bạn.

Tuy nhiên, vì không biết đường, Kimberly đã bị lạc mất hơn 2 tiếng. Khi quay trở lại, Kimberly phát hiện căn phòng đã bao trùm khói dày đặc đến nỗi cô không thể nhìn thấy Stephen. Kimberly lúc đó chỉ còn biết chạy đi gọi trợ giúp.

Phát hiện bất ngờ

Tại hiện trường, cảnh sát nhận thấy Stephen đang mặc bộ đồ ngủ với quần bị kéo xuống ngang đùi, bên cạnh là cuốn tạp chí người lớn và hộp xì gà.

Cơ quan chức năng ban đầu nhận định đây dường như là một tai nạn bi thảm do chính sự bất cẩn của mình tạo ra khi say rượu nhưng lại châm lửa hút xì gà và ngủ quên. Nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt khói.

Nhưng rồi, nhận định này đưa ra đã lập tức khiến bạn bè và gia đình Stephen nghi ngờ. Họ khẳng định anh rất ít khi uống chất cồn và cũng rất ghét mùi thuốc lá, nhất là xì gà.

Đúng lúc đó, một chú chó nghiệp vụ đã được đưa đến khu vực phát hiện thi thể của Stephen. Với chiếc mũi rất nhạy cảm, sở trường của chú chó này là phát hiện chất gây cháy nổ hay hoá chất dễ gây cháy dù chỉ với dấu vết nhỏ. Cuối cùng, biểu hiện của nó thông báo đã đánh hơi được chất giống như gas bật lửa. Hoá chất này có thể bốc hơi rất nhanh nên cảnh sát không thể nhận ra.

Với tất cả những manh mối ấy, cơ quan chức năng đã chuyển sang hướng điều tra khác. Trước tiên, họ ghi nhận lời khai của người thân, bạn bè của Stephen và Kimberly. Ngay lập tức, cảnh sát đã nhận thấy nhiều chi tiết bất thường.

