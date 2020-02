Vụ thi thể bị phân xác thả trôi sông Hàn: Đã bắt được hung thủ

Thứ Sáu, ngày 07/02/2020 14:08 PM (GMT+7)

Chỉ sau vài giờ phát hiện thi thể nạn nhân, Công an TP Đà Nẵng đã khoanh vùng và xác định được hung thủ gây án.

Trưa 7-2, trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP đã xác định được hung thủ gây án trong vụ thi thể cô gái bị sát hại, thả trôi sông sáng cùng ngày. Theo đó, đối tượng gây án là nam, nạn nhân bị sát hại là nữ giới, cùng là người nước ngoài. Trưa cùng ngày, qua đấu tranh của lực lượng công an, đối tượng đã cúi đầu nhận tội.

Thi thể bị phân khúc bỏ trong vali

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thông tin, sáng cùng ngày, qua trình báo của người dân, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã ngay lập tức xuống hiện trường, khoanh vùng để truy tìm hung thủ. Chỉ vài giờ sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, lực lượng công an đã xác định được đối tượng gây án, đưa về trụ sở.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Trước đó, như đã thông tin, khoảng 4h sáng 7-2, người dân hành nghề chài lưới khu vực chân cầu Trần Thị Lý (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) bất ngờ phát hiện một vali đỏ đang trôi trên sông Hàn.

Thấy nghi vấn, mọi người mở vali ra kiểm tra thì phát hiện một thi thể bị phân thành nhiều phần nên báo với cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an TP Đà Nẵng lập tức có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, xác định lai lịch nạn nhân. Thi thể mang trang phục nữ giới, độ tuổi khoảng từ 25 đến 35 tuổi. Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trực tiếp đến hiện trường để điều tra vụ án.

