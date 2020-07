Kế hoạch giết vợ tinh vi của gã chồng lăng nhăng: Vở kịch hạ màn

Thứ Năm, ngày 09/07/2020 04:00 AM (GMT+7)

Trước những chứng cứ mới, Steve Hollermann lập tức bị bắt giữ. Ban đầu, nghi phạm trả lời loanh quanh nhưng cuối cùng cũng đã xác nhận một phần câu chuyện xảy ra vào đêm hôm đó.

Khi Deborah Hollermann qua đời sau vụ va chạm xe hơi vào một đêm năm 2002, những người thân của cô đều nghĩ rằng đó là một tai nạn ngoài ý muốn, nhất là khi ngay cả cơ quan y tế ban đầu cũng đưa ra kết luận tương tự. Tuy nhiên, một số cảnh sát lại không tin vào điều ấy. Và rồi, cuộc điều tra được tiến hành sau đó đã nhanh chóng mở ra cánh cửa ẩn chứa một bí mật kinh hoàng.

Dấu giày của Steve Hollermann in trên cửa kính ghế phụ.

Manh mối từ những vết máu

Do kết quả khám nghiệm ban đầu cho kết luận là tai nạn, nhóm điều tra đã tìm đến chuyên gia pháp y để tham khảo thêm ý kiến. Qua ảnh chụp hiện trường, chuyên gia cũng cho rằng với thương tích của nạn nhân Deborah Hollermann thì không thể chảy nhiều máu như vậy.

Để củng cố thêm giả thuyết, nữ chuyên gia pháp y với kích thước cơ thể khá tương đồng với Deborah đã mặc quần áo bảo hộ và ngồi vào chính vị trí của Deborah trên chiếc xe Jeep gây tai nạn. Lúc này, chuyên gia phát hiện trên kính chắn gió có mảng máu lớn bị nhòe, phù hợp với kích thước ống tay áo len mà Deborah mặc khi tai nạn xảy ra. Theo chuyên gia, mảng máu nhòe lớn như vậy chứng tỏ máu đã thấm đẫm áo len của Deborah trước khi vụ tai nạn xảy ra.

Khám xét kỹ càng chiếc xe, nhóm điều tra nhận thấy cần gạt được sử dụng để điều chỉnh vị trí ghế lái có máu. Đáng ngờ hơn, máu của Deborah cũng dính trên vô lăng và thanh điều khiển vị trí ghế ngồi của Steve. Ghế ngồi của tài xế đã được điều chỉnh kịch về phía sau, xa khỏi vô lăng.

Trên cửa kính ghế phụ nơi Deborah ngồi có vết nứt và vết máu chạy dọc từ trên xuống dưới, cho thấy vết máu nhiều khả năng đã dính trên cửa kính trước khi vụ va chạm. Trên cửa kính ghế phụ, cảnh sát cũng tìm thấy dấu giày của Steve, chứng tỏ Steve có thể đã cố tình phá cửa kính.

Khám xét kỹ chiếc xe, điều tra viên xác định hung khí gây án là núm điều chỉnh gương chiếu hậu vì xung quanh núm điều chỉnh dính đầy máu và nhiều sợi tóc dài màu nâu của Deborah. Cảnh sát cho rằng Steve đã liên tục đập đầu Deborah vào đó, dẫn đến các vết rách trên da đầu và chấn thương sọ não.

Các nhà chức trách tin rằng Steve đã đóng một vai trò lớn hơn nhiều so với kết luận ban đầu trong cái chết của vợ mình.

Thú tội

Những phát hiện mới ấy đủ để văn phòng giám định y tế nhanh chóng đình chỉ việc cấp giấy chứng tử vì tai nạn xe hơi cho nạn nhân. Steve lập tức bị bắt giữ.

Ban đầu, Steve trả lời loanh quanh nhưng cũng đành phải thú nhận một phần câu chuyện. Anh ta nói rằng hai vợ chồng đã cãi nhau và anh ta đã tấn công, túm tóc rồi đập đầu vợ mình vào xe.

9 ngày sau, Steve đồng ý khai nhận chi tiết hơn về vụ tấn công. Theo Steve, anh ta đã đập đầu Deborah vào bộ điều chỉnh gương chiếu hậu. Tuy nhiên, Steve phủ nhận mình gây ra cái chết cho vợ. Nghi phạm cho biết khi vợ mở xe bỏ đi, anh ta đưa cô trở lại xe và nói sẽ chở cô đến bệnh viện. Lúc này, Deborah bị trượt chân và đập đầu vào bên ngoài chiếc xe jeep. Khi Steve lái xe đi tìm sự trợ giúp, tai nạn đã xảy ra.

Dù vậy, dựa vào những manh mối thu được, công tố viên lại cáo buộc sau khi đi mua sắm, vợ chồng Steve đi qua căn nhà dã ngoại bên hồ. Lúc này, Deborah phát hiện Steve vừa đưa người tình tới căn nhà này vào chiều hôm đó. Trong lúc cãi vã trên xe, Steve nổi giận và đập đầu Deborah vào núm chỉnh gương chiếu hậu gây tử vong. Để che giấu tội ác, Steve cố tình tạo hiện trường vụ tai nạn trên đường về nhà hòng thoát tội giết người.

Trước khi điều khiển xe lao vào chiếc xe đậu bên đường, Steve đã thắt dây an toàn và tháo dây của Deborah. Sau cú va chạm, cánh tay dính đầy máu của Deborah va vào cửa kính chắn gió, để lại vết máu in dấu sợi len từ chiếc áo cô mặc trên người. Steve sau đó cố gắng dùng chân phá cửa kính để tạo sự nghiêm trọng cho vụ tai nạn nhưng bất thành do có người qua đường dừng lại trợ giúp.

Tại tòa, Steve vẫn luôn khẳng định vô tội, chỉ thừa nhận đã tấn công Deborah trong cơn giận dữ khi cãi nhau, và rằng anh ta đang lái xe chở vợ đến bệnh viện thì gặp tai nạn.

Những cuộc tranh luận kéo dài trong nhiều phiên tòa sau đó, cuối cùng, từ tội danh giết người có chủ ý cấp độ hai, Steve chỉ bị kết án giết người vô ý cấp độ hai và chịu 17,5 năm tù giam. Năm 2014, sau khi thụ án 11 năm, Steve được tạm tha và quay lại Princeton với người phụ nữ mà anh ta ngoại tình vào thời điểm xảy ra cái chết của người vợ Deborah.

