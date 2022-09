Thi thể dưới mương và gã bạn trai tàn ác: Cái chết bất thường của một phụ nữ độc thân

Thứ Ba, ngày 27/09/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Một ngày cuối năm 2012, người dân đi làm đồng phát hiện một thi thể nữ giới tại khu vực mương nước giữa cánh đồng xã Hưng Long. Nạn nhân tử vong với hơn 10 vết thương trên cơ thể, có dấu hiệu bị sát hại để cướp tài sản. Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn nhưng cuối cùng Công an tỉnh Hải Dương cũng bắt kẻ thủ ác phải thừa nhận hành vi tàn ác của mình.

XEM THÊM CÁC KỲ 1

Nạn nhân bí ẩn

Chiều 16/12/2012, cánh đồng xã Hưng Long (huyện Ninh Giang, Hải Dương) vắng vẻ người qua lại. Trời mùa Đông, những cơn gió phả hơi lạnh cóng lên từng ngọn cỏ úa, phất phơ.

Phía mương nước thủy lợi có vài người vội vã về nhà. Bất chợt, họ khựng lại, bên mép nước có một thứ gì đó giống thi thể người đang nổi lập lờ.

Thông tin trên lập tức được báo về Công an huyện Ninh Giang và Công an tỉnh Hải Dương. Có mặt tại hiện trường, công an xác định thi thể trên là của nữ giới tầm ngoài 40 tuổi. Người này đã chết được nhiều giờ đồng hồ.

Khi khám nghiệm tử thi, các giám định viên kỹ thuật hình sự phát hiện trên cơ thể nạn nhân có tới 13 vết đâm. Việc người này nằm dưới nước là do nghi phạm sau khi ra tay đã ném xuống nhằm phi tang.

Nạn nhân tử vong nhưng đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, một số đồ trang sức vẫn còn. Công an tìm thấy trong tư trang cá nhân có 3 giấy chứng minh nhân dân của 3 người khác nhau. Một người ở Hải Dương, một người ở Hải Phòng và người kia ở Thái Bình.

Trước những dữ liệu thu thập ban đầu, Công an tỉnh Hải Dương đi đến một nhận định, nữ nạn nhân này bị sát hại để cướp tài sản. Tuy nhiên, trước mắt, chưa thể xác định tài sản bị mất là gì. Việc cần làm lúc này là phải tìm ra danh tính người xấu số ấy.

Khu vực phát hiện thi thể (ảnh tư liệu)

Truy xét

Ba tổ công tác được Công an tỉnh Hải Dương cử về 3 địa điểm khác nhau để xác minh những chứng minh nhân dân thu thập được trên người nạn nhân. Tại những địa điểm này, các trinh sát đều gặp được chính người có tên trên giấy chứng minh thư. Như vậy, không ai trong số những người này là nạn nhân của vụ án.

Khi tìm hiểu sâu, một người cho hay chị ta có đưa chứng minh thư cho bạn thân tên Vũ Thị L (SN 1964, trú tại Văn Giang, Ninh Giang, Hải Dương).

Tại xã Văn Giang, các trinh sát xác nhận, người phụ nữ có tên Vũ Thị L là một giáo viên dạy cấp 1. Người này đã đi khỏi nhà từ chiều 15/12 cho đến nay chưa về nhà và cũng không ai liên lạc được. Cùng thời điểm này, nhóm khám nghiệm hiện trường phát hiện thêm một chứng minh nhân dân mang tên Vũ Thị L.

Qua công tác giám định, nhận dạng, nạn nhân chính thức được xác minh là chị L. Người nhà nạn nhân cho hay, chiều 15/12 chị L ra khỏi nhà bằng chiếc xe máy hiệu Yamaha màu đỏ đen mang biển số 34E1.080xx.

Tại hiện trường, chiếc xe máy đã biến mất, người thân của nạn nhân cũng không rõ chiếc xe trên hiện đang ở đâu. Từ đây, Công an tỉnh Hải Dương cho rằng chị L bị sát hại và cướp xe máy.

Một vài nhân chứng cung cấp, chiều 15/12 chị L có nói với hàng xóm là sang Thái Bình dự đám cưới. Khoảng 2 tiếng sau, con gái nạn nhân gọi điện nhờ đón thì chị L bảo đang bận, nói con tự thuê xe về. Chỉ ít phút sau, một đồng nghiệp gọi cho chị L thông báo đi đám ma, tuy nhiên chị L lấy ly do bận đón con nên không đi. Đêm hôm đó, điện thoại của nạn nhân không còn liên lạc được nữa.

Những tình tiết rất "bất nhất" này khiến các điều tra viên đặt ra nhiều giả thuyết, trong đó rất có thể vào chiều 15/12, chị L đã đi cùng ai đó mà không tiện "nói ra".

Quá trình tìm hiểu, Công an tỉnh Hải Dương được biết chị L là phụ nữ độc thân, chồng đã mất từ nhiều năm trước. Trong cuộc sống, nạn nhân L được đánh giá là hiền lành, chăm chỉ, không nảy sinh mâu thuẫn với ai, cũng không có nợ nần bên ngoài.

Lúc này, mục tiêu điều tra được hướng tới những mối quan hệ bạn bè, thân thiết với nạn nhân.

Hung thủ ẩn mình

Vào thời điểm này, Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành rà soát hàng chục đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma túy, cờ bạc và bất minh tài chính trên địa bàn huyện Ninh Giang nhưng không có kết quả.

Các trinh sát cũng tiếp cận các mối quan hệ của chị L, nhưng những người này đều có bằng chứng ngoại phạm. Do chị L có lối sống khá khép kín, rất ít người biết được về chuyện "riêng tư" nên hầu hết các thông tin thu thập được chẳng mấy giá trị.

Đồng thời với biện pháp rà soát mối quan hệ, Công an tỉnh Hải Dương đã tăng cường triển khai các chốt chặn dọc tuyến đường huyết mạch từ Ninh Giang đi Hải Phòng, Thái Bình và TP Hải Dương. Nhiệm vụ được đặt ra là phải tìm được chiếc xe máy hiệu Yamaha màu đỏ đen của chị L hiện đang ở đâu.

Công an truy tìm chiếc xe máy màu đỏ đen của nạn nhân (ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)

Các tụ điểm kinh doanh có điều kiện như nhà nghỉ, khách sạn, cửa hàng cầm đồ cũng được tăng cường kiểm tra. Vậy nhưng, nhiều giờ trôi qua, bóng dáng nghi phạm và chiếc xe máy bị mất của nạn nhân vẫn như "bóng chim, tăm cá".

Hung thủ sát hại chị L là ai? Có quan hệ thế nào với nạn nhân? Là một câu hỏi lớn thôi thúc lực lư]jng phá án của Công an tỉnh Hải Dương phải quyết tâm "lần" ra bằng được.

(Còn nữa)

XEM THÊM CÁC KỲ 1

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/thi-the-duoi-muong-va-ga-ban-trai-tan-ac-p1-cai-chet-bat-thuon...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/thi-the-duoi-muong-va-ga-ban-trai-tan-ac-p1-cai-chet-bat-thuong-cua-nguoi-phu-nu-doc-than-172220918122123062.htm