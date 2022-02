Thi thể cô gái bị vùi trong đống cát: Cảnh tượng kinh hoàng

Thấy 2 con chó đang cắn nhau, tranh giành một vật gì đó trong bãi cát, một số công nhân đã tiến đến kiểm tra và tá hỏa phát hiện một thi thể người bị vùi lấp dưới cát.

Bãi cát nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Xác chết trong đống cát

Tháng 8/2012, Quốc lộ 21A đoạn qua cánh đồng Câu Thượng thuộc thôn Câu Thượng, xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đang được thi công để làm mới. Cũng như bao ngày khác, khoảng 9h sáng 7/8/2012, các công nhân tập trung để bắt đầu công việc khi đã qua giờ cao điểm trên quốc lộ.

Thời điểm này, một số công nhân phát hiện 2 con chó đang cắn nhau, tranh giành một vật gì đó trong đống cát tại công trường. Thấy vậy, một thợ lái máy ủi lại gần kiểm tra đã tá hỏa phát hiện một thi thể vùi lấp trong đống cát, để lộ phần mặt và cánh tay trái bốc mùi hôi thối nồng nặc. Sự việc sau đó nhanh chóng được thông tin tới chính quyền địa phương và cơ quan công an.

Khi lực lượng phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Nam và Công an huyện Bình Lục tới hiện trường thì đã có nhiều xáo trộn bởi lẽ, đêm ngày 6, rạng sáng 7/8/2012 trời mưa rất to. Cơn mưa đã cuốn trôi nhiều dấu vết, để lại hiện trường chỉ là thi thể lộ một phần ra khỏi đống cát và hiện trường không nguyên vẹn.

Quá trình khám nghiệm hiện trường và tử thi, lực lượng công an xác định thi thể nạn nhân là nữ giới, bị vùi lấp tại khu vực đống cát trong tình trạng lõa thể, bàn tay đứt rời. Nạn nhân để tóc ngắn màu hạt dẻ, là nữ giới khoảng 20 tuổi, trên người chỉ mặc đồ lót.

Kết quả giám định tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do bị chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, vai, và phần tay khiến bàn tay bị đứt rời. Thời điểm nạn nhân bị sát hại cũng được xác định vào khoảng 3 - 4 ngày trước đó, tức là hung thủ có thể gây án vào ngày 4/8/2012. Cũng trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an đã tìm thấy một đôi dép cao gót, một chiếc áo của nạn nhân đã bị cắt rách, vùi dưới cát, cách thi thể nạn nhân khoảng 3 mét. Dù vậy, tại hiện trường không tìm thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân nào của nạn nhân nên danh tính cô gái trẻ vẫn chưa được làm rõ.

Cô gái mất tích bí ẩn

Cơ quan điều tra nhận định hung thủ gây án chỉ có 1 người. Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân không phải hiện trường gây án. Có thể sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ đã kéo thi thể nạn nhân vào khu vực đống cát công trường, sau đó dùng cát vùi lấp thi thể.

Tuy nhiên, hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân là công trường đang xây dựng dở dang, khu vực xung quanh là vùng quê có mật độ dân cư thưa thớt nên vụ án hoàn toàn không có nhân chứng. Công tác khoanh vùng, xác định nghi phạm cũng gặp nhiều khó khăn bởi lẽ, thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân đã trôi qua nhiều ngày kể từ khi hung thủ gây án.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã tung nhiều mũi trinh sát để xác định danh tính nạn nhân, đồng thời phát thông báo tìm tung tích nạn nhân đến các cơ quan chức năng trong và ngoài tỉnh. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định trên địa bàn xã An Nội, huyện Bình Lục và tỉnh Hà Nam không có trường hợp nữ giới nào tương tự như những đặc điểm nhận dạng của nạn nhân trong vụ án mạng này. Qua việc phát thông báo truy tìm, đã có 15 trường hợp người thân mất tích đến nhận dạng nhưng không trùng khớp. Cơ quan công an chuyển hướng tìm kiếm ra phía ngoài tỉnh theo nhận định nạn nhân không phải là người sinh sống tại Hà Nam.

Sau 1 ngày phát thông báo truy tìm, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam nhận thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định về 1 trường hợp mất tích của chị Lò Thị Hồng (SN 1992, trú tỉnh Yên Bái).

Nhận tin báo từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định, các trinh sát thuộc phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã lập tức lên đường tìm về huyện Hải Hậu nơi chị Hồng làm việc. Qua đối chiếu vân tay trên thi thể nạn nhân và dấu vân tay trên chứng minh thư phô tô khi khai báo tạm trú của chị Hồng cho kết quả khớp 100%. Từ đây, danh tính nạn nhân bị sát hại đã được xác định là chị Lò Thị Hồng.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

(Còn tiếp....)

Quá trình điều tra vụ án, người chị họ của nạn nhân Lò Thị Hồng cho biết, trước khi Hồng mất tích có nói chuyện thường xuyên với một nam thanh niên mà Hồng lưu số điện thoại là “người yêu”. Qua chia sẻ với chị họ, Hồng tâm sự “người yêu” là một người cùng tuổi nhưng không rõ quê quán, hai người hay nhắn tin với nhau vào đêm.

