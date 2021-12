Hành trình lật mặt gã đàn ông có linh hồn "ác quỷ" sát hại bé gái 10 tuổi trên đồi vắng

Việc một cháu bé hơn 10 tuổi đi chăn bà rồi bị sát hại dã man trên đồi vắng khiến dư luận địa phương hoang mang, lo lắng. Do đó, việc sớm bắt được hung thủ để đưa ra xử lý trước pháp luật đã được Công an tỉnh Cao Bằng đặt lên hàng đầu.

Cái chết thương tâm của cô bé chăn bò

Cháu H (SN 2009, trú tại xóm Cản Tèng, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) vốn là đứa trẻ ngoan. Mỗi ngày, cô bé đều giúp mẹ đi chăn bò ở khu đồi vắng trong xóm.

Trưa 19/8/2020, H dắt bò đi chăn, tay cắp theo chiếc ô để che cái nắng như đổ lửa giữa hè. Tối mịt, mọi người đã trở về nhà thì H vẫn "bặt vô âm tín". Vốn là đưa trẻ hiền lành nên việc H không về nhà khi tối trời là điều hết sức bất thường.

Cả nhà đi tìm, trong xóm chẳng ai biết H đang ở đâu. Nhiều giờ trôi qua, đêm càng về khuya khiến gia đình cháu bé thêm sốt ruột. Những người dân biết chuyện cũng tình nguyện chia thành nhiều tốp đi tìm H. Đêm ấy, trời mưa to. Đến ngày hôm sau (20/8/2020), cháu H được phát hiện đã chết ở ven đồi vắng, phía dưới những bụi cỏ cao tới đầu gối người.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng điều tra của Công an huyện Nguyên Bình, Công an tỉnh Cao Bằng xác định cháu H đã tử vong trước đó khoảng hơn 20 tiếng đồng hồ.

Các điều tra viên lật từng đám cỏ, tại đây họ tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân của cô bé, trong đó có chiếc quần đùi bị lộn trái. Thi thể nạn nhân cũng có nhiều vết chầy xước. Nhận định ban đầu, cháu H tử vong do ngạt khí và có dấu hiệu bị xâm hại.

Công an thu giữ một vài mẫu vật còn vương trên móng tay nạn nhân và thu thập chiếc quần về để tiến hành giám định.

"Mò kim đáy bể"

Đêm trước khi phát hiện ra cháu H, trời đổ mưa nên hiện trường đã bị xáo trộn, không còn nguyên vẹn, gây khó khăn trong công tác khám nghiệm, thu thập dấu vết.

Nơi cháu H mất là khu vực đồi vắng vẻ, ít người qua lại. Vào thời điểm trước, trong và sau khi vụ án xảy ra hầu như không có nhân chứng trực tiếp. Các tổ trinh sát đã tiến hành rà soát toàn bộ khu vực xung quanh nhưng chẳng thu thập được thông tin nào có giá trị.

Việc một cô bé đi chăn bò bị sát hại nơi hoang vu khiến dư luận xôn xao, hoang mang, lo lắng. Các điều tra viên sau khi phân tích đã nhận định đây là vụ án bột phát, không liên quan đến các mâu thuẫn xã hội, gia đình hay thù tức cá nhân. Đối tượng gây án phải là người thông thạo địa bàn, biết nơi nào vắng vẻ để ra tay.

Thời điểm này, công tác giám định cho thấy các mẫu vật trên móng tay nạn nhân là chưa đủ để xác định có người thứ 2 tại hiện trường. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, một mẫu dính trên chiếc quần đùi của H cho ra ra kết quả có gen của một người đàn ông. Vậy, người này là ai, có liên quan đến cái chết đầy thương tâm của H hay không?

Đã gần 2 tuần, công tác điều tra, truy tìm hung thủ gây án vẫn dậm chân tại chỗ. Hàng trăm đối tượng nằm ở độ tuổi nghi vấn đều được tiếp cận, xác minh. Nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy cũng được gọi hỏi nhưng họ đều có chứng cứ ngoại phạm. Điều này khiến các điều tra viên vô cùng sốt ruột.

Gã đàn ông lạ

Trong khi công tác xác minh những đối tượng hiềm nghi đều cho ra kết quả không khả quan, thì việc vận động quần chúng nhân dân lại có tín hiệu tích cực. Các trinh sát được người dân cung cấp thông tin về một số đối tượng có biểu hiện lệch lạc trong cuộc sống thường nhật. Tiến hành giám sát, các trinh sát nhận thấy chưa đủ căn cứ để tiếp tục đấu tranh.

Thế nhưng, rõ ràng việc người dân ý thức và cung cấp thông tin là điều có thể giúp đẩy nhanh quá trình điều tra vụ án. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục vận động người dân khai báo những vụ việc xâm hại đã từng xảy ra từ trước đó.

Bước sang tuần thứ 3, các trinh sát nhận được tin của một người phụ nữ, bà này cho biết vào tháng 4/2020, con gái bà từng bị đối tượng Triệu Văn Tàn có ý định xâm hại. Vụ việc phát hiện nên Tàn chưa làm gì được. Kể từ đó, Tàn cũng không dám bén mảng đến gần con gái bà này nữa.

Đi sâu vào tìm hiểu, các trinh sát được biết, Tàn sinh nằm 1970, sống tại địa phương. Người này chưa từng có tiền án, tiền sự, cuộc sống cũng bình thường. Tàn có vợ, 3 con.

Bí mật thu thập mẫu từ Tàn gửi đi giám định, công an nhận được kết quả mẫu AND của Tàn trùng khớp với mẫu AND xuất hiện trên quần của nạn nhân H tại hiện trường vụ án.

Đến đây, các điều tra viên lại phân vân, Tàn vốn có quan hệ họ hàng với cháu H, việc sinh hoạt hàng ngày, tiếp xúc nhau hoặc giặt quần áo biết đâu vô tình để lại dấu vết trên quần áo. Để chắc chắn, các trinh sát tiếp tục bám sát đối tượng tình nghi này.

Quá trình thu thập, phân tích các dữ kiện tiếp theo đưa đến một nhận định, Tàn là nghi phạm số 1 trong cái chết của cháu H. Tàn bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, gã đàn ông này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, chiều 19/8, Tàn thấy cháu H đi chăn bò một mình nên nảy sinh ý định "tà dâm". Gã bám theo đến khu vực vắng vẻ rồi lại gần, khống chế và giở trò đồi bại.

Sau khi thấy cháu H đã tử vong, Tàn bỏ về và sinh hoạt hết sức bình thường. Vì là người chưa từng có tiền án, tiền sự tại địa phương nên trong gian đoạn điều tra ban đầu, Tàn gần như không bị chú ý.

Gã hàng xóm với giã tâm của quỷ những tưởng sẽ thoát khỏi tội lỗi mà mình đã gây ra nhờ vỏ bọc "bình thản". Thế nhưng, sự trừng phạt chỉ đến muộn chứ không bao giờ bỏ qua kẻ tán tận lương tâm như Tàn.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/hanh-trinh-lat-mat-ga-dan-ong-co-linh-hon-ac-quy-sat-hai-be-gai-hon-10-tu...