Những tên trộm "bá đạo": "Chôm" đồ xong ăn uống rồi lăn ra ngủ cạnh nữ chủ nhà

Thứ Hai, ngày 01/11/2021 19:00 PM (GMT+7)

Những tên trộm dưới đây đều có chung một đặc điểm là chôm đồ xong không hiểu vì sao lại lăn ra ngủ tại nhà gia chủ. Thậm chí, có tên còn bị gia chủ phát hiện khi đang say trong giấc nồng ngay cạnh nữ chủ nhà.

Rán trứng ăn sáng và ngủ tại nhà khổ chủ

Mỗi ngày, nhà bà Lữ Thị Khanh (50 tuổi, trú tại thôn Phù Lưu, xã Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) đều dậy sớm đi bán hàng nên không có ai ở nhà. Lợi dụng sự sơ hở, tên trộm nhiều lần đột nhập vào nhà bà trộm tài sản. Số tài sản bị mất sau 4 lần bao gồm: Xe máy Honda mới mua, 1 dây chuyền vàng, 1 đồng hồ đeo tay và giấy tờ khác… Liên tục bị mất tài sản, bà Khanh đã nói với em chồng là ông Phạm Văn Lý (60 tuổi, nhà bên cạnh) biết. Đoán chắc là người gần nhà nên ông Lý đã âm thầm theo dõi.

Tên trộm Nguyễn Văn Thọ.

Một buổi sáng, khi cả nhà bà Khanh đi chợ bán hàng, ông Lý đã đi lên tầng 3 căn nhà mình đang ở để theo dõi thì phát hiện một thanh niên đột nhập vào nhà bà Khanh qua công trình của nhà hàng xóm đang xây dựng.

Điều đáng nói là tên trộm sau khi đột nhập vào nhà đã không vội lấy tài sản mà tranh thủ mở tủ lạnh lấy 3 quả trứng tráng rồi ăn cùng với số cơm nguội nhà bà.

Tên trộm đã bị bắt sau khi trộm xe Air Blade của nhà bà Khanh. Đó là Nguyễn Văn Thọ (17 tuổi, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đang làm thợ xây gần nhà bà Khanh). Trước đó, Thọ đã nhiều lần đột nhập vào nhà bà Khanh lấy chăn, bánh kẹo mang lên kho trên tầng 2 ăn xong rồi ngủ.

Trộm xong "đánh một giấc" trong nhà đại gia

Do từng làm thuê ở khu vực Phú Mỹ Hưng (quận7, TP.HCM) nên Võ Viết Cường (24 tuổi, quê Khánh Hòa) biết được nhiều tư dinh đại gia có rất nhiều của cải. Hàng ngày, Cường đi làm thuê đều dành chút thời gian quan sát cách thức chui vào nhà.

Để kế hoạch hành động hoàn hảo, khó bị phát hiện, Cường về quê mai danh ẩn tích một thời gian. Sau đó, một ngày đẹp trời Cường đón xe từ quê nhà vào quận 7 chui vào nhà một đại gia qua cửa thông gió.

Vào nhà người khác nhưng Cường xem như nhà mình. Đi đường đói bụng nên Cường xuống bếp nấu nước pha mì ăn rồi vào phòng ngủ ăn trộm một chiếc điện thoại. Khi đã "căng da bụng, chùng da mắt", Cường buồn ngủ nên đã đánh một giấc đến sáng và sau đó bị tóm gọn.

Ngủ quên ở lan can nhà "khổ chủ"

Ngày 1/10/2018, Công an quận 7 (TP.HCM) tạm giữ Nguyễn Ngô Khương (26 tuổi) để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản".

Rạng sáng hai hôm trước Khương tiếp cận tầng một căn nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7. Hắn dùng gạch đập vỡ kính cửa, chui vào trong lấy túi xách có điện thoại, 6 triệu đồng, nhiều giấy tờ...

Khương theo lối cũ bò ra lan can, ngồi đếm tiền, cất tài sản trộm được vào túi quần. Hắn thấy mệt, ngả lưng định nghỉ một lúc rồi bỏ trốn nhưng lại ngủ quên. Vài tiếng sau bà chủ nhà thức giấc phát hiện mất tài sản, tìm kiếm xung quanh thì thấy thanh niên lạ ngủ ở lan can.

Bị cảnh sát đưa về trụ sở, Khương thừa nhận hành vi, cho biết lang thang suốt nhiều ngày qua nên rất mệt.

Lăn ra ngủ cạnh nữ chủ nhà

Sau khi đi chơi về, khoảng 23h30 ngày 20/11/2015, anh Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1984, Nghệ An) bỗng phát hiện hai con gà của nhà đã bị bẻ cổ chết, để gọn gàng trong một túi nilon đặt ở góc phòng ngoài. Khi bước vào phòng ngủ để gọi vợ dậy, anh bất ngờ vấp phải một “chướng ngại vật”, suýt nữa ngã lăn ra nền nhà.

Chủ nhà hốt hoảng tìm công tắc đèn, bật đèn điện sáng trưng thì thấy một người lạ đang nằm ngủ ngon lành cạnh giường ngủ của hai vợ chồng, trên giường chị vợ vẫn vô tư ngủ say không hề hay biết.

Tên trộm say sưa nằm ngủ dưới nền nhà. Ảnh do cơ quan công an cung cấp.

“Vị khách” lạ là một thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi, mặc quần lửng, áo sơ mi trắng, ngủ li bì quên cả trời đất, bên cạnh là chiếc ví của chủ nhà. Nhìn quanh thấy đồ đạc trong phòng bị xáo trộn hết, vợ chồng gia chủ lúc đó mới hoảng hồn gọi “vị khách” dậy, nhưng lạ một điều là gọi mãi người này vẫn không chịu tỉnh.

Hóa ra “vị khách” đích thị là một tên trộm. Không hiểu sao sau khi trộm xong, tên này không bỏ đi mà lại nằm lăn ra ngủ. Khổ chủ gọi điện trình báo công an. Khi lực lượng chức năng đến, tên trộm vẫn ngủ say. Đến tận khi bị tra tay vào còng, đạo chích mới lơ mơ tỉnh kèm theo một cái ngáp “sái quai hàm”.

Tại trụ sở công an xã, tên trộm mê ngủ khai tên là Hồ Đắc Nhật Tân (SN 1989, quê xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Ông Nguyễn Văn Tú, Phó trưởng công an xã Nam Sơn cho biết, xác minh nhanh cho thấy đối tượng chưa có tiền án tiền sự. Số tiền Tân ăn trộm lần này chỉ gần 600 ngàn đồng, lại bị bắt khi chưa kịp tẩu thoát nên theo quy định, đối tượng chỉ bị phạt hành chính, cảnh cáo và đã được thả vào chiều hôm sau.

Ăn trộm bất thành vì ngủ quên trong ngân hàng

Chiều 21/6/2013, khi Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank), Chi nhánh Phan Thiết (Bình Thuận) mở cửa, trong vai một khách hàng đến giao dịch, Nguyễn Hữu Hải len lỏi vào và kiếm một xó tối ẩn nấp. 17h cùng ngày, khi ngân hàng đóng cửa, Hải rời chỗ nấp lên lầu hai của ngân hàng đi vệ sinh, tìm nước uống và tiếp tục ẩn mình chờ trời tối để ra tay trộm.

Khoảng 21h, khi biết những nhân viên làm việc muộn về hết, lực lượng bảo vệ đã vào vị trí chốt gác ngoài cổng, Hải xuống tầng trệt vào quầy giao dịch định mở hộc tủ trộm tài sản. Khi hệ thống báo động hú còi inh ỏi, hoảng sợ, Hải phóng một mạch lên lầu hai rồi ra ban công tìm chỗ ẩn nấp tiếp.

Sau khi xuống quầy giao dịch trộm bất thành, chờ im ắng, anh ta quyết định không xuống tầng trệt nữa mà lòng vòng ở quầy làm việc tầng hai để lục tìm, trộm tài sản. Do quá đói bụng và mệt mỏi (hơn 10 tiếng đồng hồ “ém” mình trong ngân hàng chưa được ăn gì), Hải lăn ra sàn nhà ngủ.

Sáng 22/6, bảo vệ lên mở cửa kiểm tra phát hiện Hải vẫn đang ngủ nên bắt giữ giao cho công an. Tại Công an phường Đức Nghĩa, Hải khai do cá độ đá banh thua quá nhiều nên nảy sinh ý định đi ăn trộm. Nghĩ ngân hàng là nơi có nhiều tiền, Hải vạch ra kế hoạch đột nhập.

