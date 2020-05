Thêm một đàn em của vợ chồng Loan "cá" ra đầu thú

Thứ Bảy, ngày 09/05/2020 21:22 PM (GMT+7)

Đỗ Huy Hùng được xác định là tay chân thân tín của vợ chồng Loan "cá" và Tuấn "cá" - trùm đường dây bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ Hóa An và chợ tạm Thạnh Phú, tỉnh Đồng Nai

Liên quan chuyên án triệt phá đường dây bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại chợ tạm Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) và chợ Hóa An (phường Hóa An, TP Biên Hòa), ngày 9-5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết thêm một đối tượng là Đỗ Huy Hùng (46 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá) vừa đến cơ quan công an đầu thú.

Từ trái qua: Nguyễn Quốc Tuấn (Tuấn "cá"); Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn "Úc") và Đỗ Huy Hùng (Ảnh: Công an cung cấp)

Bước đầu, công an xác định Hùng chính là một trong những đàn em thân tín của Nguyễn Quốc Tuấn (Tuấn "cá" - chồng Lý Thị Loan, tức Loan "cá") - đối tượng cầm đầu việc thu tiền bảo kê của các tiểu thương quanh khu vực chợ Hóa An, trong khi Loan "cá" điều hành băng nhóm tại khu vực chợ tạm Thạnh Phú.

Trước đó, chiều 7-5, Nguyễn Quốc Tuấn đã bị bắt khẩn cấp sau khi vợ là Loan "cá" sa lưới. Theo điều tra ban đầu, Tuấn "cá" là ông trùm đường dây hoạt động bảo kê tại khu vực chợ tự phát phía trước cổng Công ty Pouchen VN và quanh khu vực chợ Hóa An.

Hằng tháng, băng này gây sức ép buộc các tiểu thương phải đóng tiền "mặt bằng", tiền "vệ sinh" và một số chi phí khác.

Như vậy, hiện cơ quan công an đã tạm giữ 10 đối tượng liên quan đường dây hoạt động bảo kê của vợ chồng Loan "cá" - Tuấn "cá"; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét.

