Thấy vợ cũ ở với người đàn ông khác, chồng lên cơn cuồng ghen đoạt mạng "tình địch"

Chủ Nhật, ngày 05/07/2020 13:33 PM (GMT+7)

Nhận được thông tin vợ cũ đang chung sống như vợ chồng với người đàn ông khác, Sản đã nổi máu ghen tuông và nảy sinh ý định giết người.

Hiện trường nơi anh Ch. gục ngã, tử vong sau khi bị Sản tấn công.

Ngày 5/7, một lãnh đạo Công an thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Mường Khương và Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ Hạng Seo Sản (SN 1988, trú tại xã Nhân Giống, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 2/7, Hạng Seo Sản đã mang theo dao bầu đến nhà trọ tại phố Xóm Mới, thị trấn Mường Khương, nơi vợ cũ của Sản là chị L.T.C (SN 1992, cùng trú xã Nhân Giống) sinh sống. Lúc này, Sản thấy vợ đang ở trong phòng trọ của anh V.V.Ch (SN 1983, trú xã Lùng Vai, huyện Mường Khương) nên đã đạp cửa lao vào.

Sau khi vào phòng, thấy vợ cũ trên giường trong khi anh Ch. đang ở trong nhà vệ sinh, Sản đã xông đến đâm tình địch. Bị đâm, anh Ch. tháo chạy ra đường rồi ngã gục, tử vong sau đó.

Gây án xong, Sản bỏ đi khỏi hiện trường, sau đó uống thuốc diệt cỏ tự tử và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo vị lãnh đạo Công an thị trấn Mường Khương, anh Ch. hiện đang công tác tại phòng Tư pháp huyện Mường Khương. Về phần Hạng Seo Sản đã xuất viện và được di lý về trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin thêm về vụ việc, một cán bộ xã Nhân Giống cho hay vợ cũ của Sản là người cùng làng với Sản. Sản và chị C. là lao động tự do, thuộc diện kinh tế khó khăn trong xã. Thời gian gần đây, chị C. nói với chồng rằng bản thân đang nợ số tiền lớn, không muốn ảnh hưởng đến gia đình nên muốn ly hôn. Sau đó, C. qua lại với anh Ch. và chuyển về phòng trọ tại thị trấn Mường Khương sinh sống.

"Sản và C. có với nhau 2 người con. Hiện cả hai cháu đang được ông ngoại chăm nom. Từ hôm xảy ra vụ việc, C. cũng không quay trở về địa phương", vị cán bộ xã thông tin.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

