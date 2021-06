Thanh niên tử vong bên đường với nhiều vết chém

Thứ Năm, ngày 03/06/2021 17:49 PM (GMT+7)

Người dân phát hiện một nam thanh niên tử vong bên đường trên người có nhiều vết chém.

Chiều 3-6, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cho biết đang phối hợp cùng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An điều tra về việc một nam thanh niên tử vong bên đường, trên người nạn nhân có nhiều vết thương.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân.

Khu vực nơi phát hiện nạn nhân. Ảnh: T.C

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, một số người dân chạy xe máy trên đường phát hiện thanh niên khoảng 30 tuổi nằm gục ven đường ĐT 824 (đoạn thuộc ấp 1, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa).

Nhận tin báo, Công an huyện Đức Hòa phong tỏa toàn bộ khu vực hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra truy xét.

Một hộ dân gần đó trích xuất camera an ninh thể hiện, vào khoảng 3 giờ 10 phút có 6 xe máy với 12 thanh niên chở nhau chạy tốc độ rất nhanh từ hướng thị trấn Đức Hòa đi Đức Hòa Đông như đang truy đuổi xe máy phía trước.

Một thanh niên dừng lại bên thi thể nam thanh niên nhưng sau đó rời đi. Ảnh cắt từ camera

Lúc 3 giờ 28 phút, có một người chạy xe máy dừng lại bên thi thể người này xốc nách nhưng sau đó đặt lại xuống đường rồi rời đi.

Khả năng nhóm người này truy đuổi nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

