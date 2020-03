Thanh niên Hà Nội khiến người phụ nữ nhẹ dạ mất hàng trăm triệu

Chủ Nhật, ngày 01/03/2020 08:37 AM (GMT+7)

Thời gian vừa qua, lợi dụng dịch do virus Corona gây ra, nhiều đối tượng đã trục lợi bằng cách lừa bán khẩu trang y tế, khi nhận tiền đã “im hơi lặng tiếng.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (thành phố Hà Nội) đã tạm giữ đối tượng Phạm Tuấn Anh (SN 1989, trú tại Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về diễn biến vụ việc, Công an phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) tiếp nhận đơn trình báo của chị T. về việc bị đối tượng Phạm Tuấn Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, cơ quan công an xác định, do có nhu cầu cần mua khẩu trang y tế số lượng lớn, lại được bạn giới thiệu nên ngày 19/2, chị T. đã hẹn gặp Phạm Tuấn Anh để trao đổi việc mua bán.

Tuấn Anh “nổ” là công ty của anh ta đã nhập số lượng lớn khẩu trang từ Trung Quốc, rồi gửi cho chị T. xem hình ảnh, video các mẫu khẩu trang, vỏ hộp đựng khẩu trang và cảnh xe container chở hàng qua cửa khẩu để chị T tin tưởng.

Trong giai đoạn diễn biến phức tạp của dịch do virus Corona gây ra, nhiều đối tượng đã trục lợi bằng cách lừa đảo bán khẩu trang rồi cầm tiền của nạn nhân bỏ trốn. Trong ảnh là đối tượng Tuấn Anh vừa bị Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ về hành vi tương tự.

Chị T. sau đó đã hoàn toàn tin tưởng, ký hợp đồng mua khẩu trang của Tuấn Anh với tổng giá trị là 169 triệu đồng và đặt cọc trước 65 triệu đồng. Tuy nhiên đến thời hạn phải giao khẩu trang, Tuấn Anh vẫn không có hàng để giao như cam kết.

Chị T. gọi điện thoại thì Tuấn Anh không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Nghĩ mình đã bị lừa nên chị T. đã cùng bạn đi tìm Tuấn Anh.

Khi phát hiện đối tượng ở khu đô thị Goldmark, chị T. đã yêu cầu đối tượng đến Công an phường Cổ Nhuế 1 và trình báo sự việc.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt giữ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an quận Bắc Từ Liêm thông báo nếu ai là bị hại của Phạm Tuấn Anh, đề nghị liên hệ Công an quận Bắc Từ Liêm (Đội Điều tra tổng hợp - SĐT: 0692191614) để cung cấp thông tin.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc/thanh-nien-ha-noi-khien-nguoi-phu-nu-nhe-da-mat-hang-tram-trieu-1063459.html