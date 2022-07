Cướp xe máy sau khi va chạm giao thông

Thứ Tư, ngày 20/07/2022 13:37 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sau khi nhận được điện thoại của vợ về việc va chạm giao thông, Bảo rủ thêm đồng bọn đem theo hung khí ra “nói chuyện” và cướp luôn chiếc xe máy của anh L.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh khởi tố vụ ván, khởi tố các bị can Sơn, Bảo và Quân về tội "Cướp tài sản"

Ngày 20/7, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Bảo, Nguyễn Tiến Sơn và Nguyễn Hồng Quân về tội “Cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 17/6, tại đường Võ Văn Kiệt, đoạn thuộc thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe chở hoa của chị T. (SN 1990, ở xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh) và xe máy của anh L. (SN 1989, ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

Hai bên sau đó đã xảy ra mâu thuẫn, chị T. yêu cầu anh L. phải giải quyết việc hoa trên xe bị rơi ra đường dập nát rồi gọi điện báo cho chồng là Nguyễn Tấn Bảo (SN 1987) và bạn là Nguyễn Tiến Sơn (SN 1984, ở xã Mê Linh, huyện Mê Linh).

Nghe tin vợ bị va chạm giao thông, Bảo điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Hồng Quân (SN 1991, ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh) ra chỗ chị T. Khi Bảo và Quân vừa đến nơi thì Sơn cũng có mặt. Tại đây, nhóm Bảo dùng tuýp sắt, dây cao su, xông vào đánh anh L. khiến nạn nhân bỏ chạy.

Thấy thế, các đối tượng liền lấy luôn chiếc xe máy của anh L. Nhận được tin báo, Công an huyện Mê Linh nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã triệu tập Sơn, Bảo và Quân để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/cuop-xe-may-sau-khi-va-cham-giao-thong-i661046/Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/cuop-xe-may-sau-khi-va-cham-giao-thong-i661046/