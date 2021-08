Thanh niên đập phá tài sản, rượt chém mẹ vì bị la rầy "đi nhậu suốt"

Thứ Sáu, ngày 27/08/2021 12:30 PM (GMT+7)

Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú (An Giang) đã ra quyết định khởi bị can Ngô Tùng Phán (SN 2002, ngụ xã Phú Hội) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đối tượng Ngô Tùng Phán.

Theo kết quả điều tra, Phán là đối tượng từng nghiện ma túy ở địa phương. Lúc 17 giờ 30 phút ngày 9-8, Phán đi nhậu về thì bà Nguyễn Thị Mén (mẹ Phán), kêu vào nhà nghỉ, không cho đi nhậu tiếp.

Ngoài ra, bà Mén còn la rầy Phán không lo công việc gia đình và ở nhà phòng chống dịch bệnh Covid-19 mà nhậu nhẹt hoài.

Sau một lúc xảy ra cự cãi, Phán bực bội vì bị mẹ la rầy nên lấy con dao trong nhà chặt phá 1 xe máy, 3 tủ kính và một số vật dụng khác của gia đình. Phán không dừng lại mà tiếp tục chửi và cầm dao rượt chém bà Mén nhưng người này kịp chạy thoát sang nhà hàng xóm, gọi điện thoại trình báo công an.

Con dao Phán chặt phá tài sản.

Sau đó, Công an xã Phú Hội củng cố hồ sơ, chuyển Công an huyện An Phú thụ lý điều tra, xử lý nghiêm đối tượng.

