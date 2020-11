Bị nhắc vì hay uống rượu quậy phá, nghịch tử đang thụ án tù treo dùng dao cứa cổ cha

Chủ Nhật, ngày 22/11/2020 09:59 AM (GMT+7)

Thường xuyên uống rượu, quậy phá bị cha nhắc nhở, Tôn Đức Kiên túm cổ áo đòi đánh rồi cầm dao cứa nhiều nhát vào cổ cha đẻ mình.

Ngày 22-11, thông tin từ Công an huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tôn Đức Kiên (SN 1993, trú tại thôn Đồng Huề, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) về hành vi "cố ý gây thương tích".

"Nghịch tử" Tôn Đức Kiên tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Theo tài liệu của cơ quan công an, vào khoảng gần 11 giờ 30 ngày 19-11, Tôn Đức Kiên đi uống rượu về nhà thì bị ông Tôn Đức D. (cha ruột Kiên) nhắc nhở chuyện thường xuyên uống rượu say rồi quậy quá. Bị cha nhắc nhở, Kiên liền lao vào túm lấy cổ áo ông D. đòi đánh khiến người cha phải bỏ chạy ra ngoài.

Không dừng lại, Kiên xuống bếp lấy một con dao đuổi theo để chém. Khi đuổi kịp ông D., "nghịch tử" này đã dùng dao cứa nhiều nhát vào cổ cha mình khiến nạn nhân bị thương. Sự việc chỉ dừng lại khi mẹ của Kiên và hàng xóm chạy đến can ngăn.

Kết quả giám định về thương tích đối với ông Tôn Đức D. là 5%.

Được biết, Kiên đang chấp hành án tù treo về tội trộm cắp tài sản. Hàng ngày, Kiên thường xuyên tụ tập uống rượu và quậy phá.

Hiện cơ qua chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý "nghịch tử" Tôn Đức Kiên theo quy định của pháp luật.

