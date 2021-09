Thanh niên đấm vào mặt công an khi bị kiểm tra tại chốt kiểm soát

Nam thanh niên không xuất trình được giấy tờ, lý do ra đường, khi bị công an yêu cầu quay về nhà thì người này đã đấm vào mặt công an.

Chiều 14-9. Công an phường Linh Xuân đã chuyển hồ sơ vụ việc Nguyễn Văn Quân dùng tay đấm vào mặt công an khi bị kiểm tra lên Công an TP Thủ Đức, TP.HCM để tiếp tục xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Văn Quân được Công an phường Linh Xuân chuyển lên Công an TP Thủ Đức để tiếp tục xử lý. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, Quân đi xe máy từ đường số 9 ra hướng quốc lộ 1K. Khi đến chốt kiểm soát dịch tại khu phố 1, phường Linh Xuân thì Quân được tổ công tác kiểm soát dịch Công an phường Linh Xuân yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Lúc này, Quân không xuất trình được giấy tờ, lý do ra đường để qua chốt. Đồng thời tổ công tác yêu cầu Quân trở về nhà thì Quân lại kéo khẩu trang khỏi mũi nói chuyện.

Công an tiếp tục yêu cầu Quân kéo khẩu trang lên đeo đúng cách thì người này không chấp hành mà dùng tay đấm vào mặt công an rồi kéo đứt bảng tên cán bộ này. Lực lượng tại chốt sau đó đã nhanh chóng khống chế Quân đưa về trụ sở công an.

Tại cơ quan công an, Quân và có dấu hiệu ngáo đá và dương tính với chất ma tuý. Qua kiểm tra nhanh, Quân từng có tiền án cướp giật tài sản. Trong đợt dịch vừa qua, Quân đi trộm xe máy, 10 bình nhớt đã bị công an bắt giữ.

Tuy nhiên, do tình hình dịch nên Quân được cho tại ngoại. Đến nay thì tiếp tục xảy ra vụ việc trên.

