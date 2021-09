Xin cho người thân qua chốt không được, đấm luôn công an

Thứ Ba, ngày 14/09/2021 08:23 AM (GMT+7)

Trong lúc được giải thích, yêu cầu đeo khẩu trang, giữ khoảng cách thì bất ngờ bị Thành dùng tay đấm vào mũi một công an viên.

Ngày 13-9, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho hay, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành A đã ra quyết định tạm giữ hình sự Mai Văn Thành (35 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp), người có hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra tại chốt bảo vệ vùng xanh trên tỉnh lộ 929 thuộc thị trấn Một Ngàn.

Mai Văn Thành tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHG

Trước đó, chiều tối 12-9, Thành chạy xe máy 95E1-333.41 đến chốt xin cho người thân đi qua.

Thấy Thành không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm và có dấu hiệu say xỉn, một công an viên của Công an thị trấn Một Ngàn đã giải thích và yêu cầu Thành đeo khẩu trang, giữ khoảng cách thì bị Thành dùng tay đấm vào mũi làm người này bị thương.

Kết quả test nhanh, Thành âm tính với virus SARS-CoV-2, trong khi đó, qua đo nồng độ cồn cho kết quả 0,42 miligam/1 lít khí thở.

Cũng tại huyện Châu Thành A, lực lượng Công an đã tiến hành lập biên bản, ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và bắt buộc tài xế quay đầu xe luồng xanh đi không đúng lộ trình.

Tài xế thông chốt bất thành, bị xử phạt vi phạm hành chính và bắt quay đầu. Ảnh: CAHG

Cụ thể, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến Quốc lộ 61C (đoạn thuộc xã Nhơn Nghĩa A) phát hiện xe tải BKS 63C - 130.83, có bảng luồng xanh nhưng đi không đúng lộ trình.

Sau khi kiểm tra mã QR, lực lượng chức năng xác định xe tải không có đăng ký lưu thông trên tuyến Quốc lộ 61C nên yêu cầu tài xế quay đầu xe. Sau đó, lợi dụng lúc lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đang kiểm tra nhiều phương tiện qua lại, tài xế đã thông chốt và tăng ga chạy về hướng TP Vị Thanh.

Phát hiện sự việc, lực lượng Công an đã tiến hành truy đuổi, sau khoảng 5km, khi đến đoạn cầu Ba Ngàn thì khống chế được tài xế và phương tiện. Qua test nhanh, tài xế âm tính với virus SARS-CoV-2.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/xin-cho-nguoi-than-qua-chot-khong-duoc-dam-luon-cong-an-1015169.h...Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/xin-cho-nguoi-than-qua-chot-khong-duoc-dam-luon-cong-an-1015169.html