Thanh niên 28 tuổi khai lý do sát hại dã man người phụ nữ ở phòng trọ

Tại cơ quan công an, Phùng Văn Vinh đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Chân dung đối tượng Phùng Văn Vinh.

Liên quan đến vụ người phụ nữ nghi bị sát hại tại nhà trọ, sáng 16/4, Công an TP Hà Nội cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nôi phối hợp với Công an quận Cầu Giấy, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ nghi phạm Phùng Văn Vinh (SN 1994, trú tỉnh Tuyên Quang) để làm rõ hành vi Giết người.

Theo Công an TP Hà Nội, sáng 15/4, Công an quận Cầu Giấy nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể chị H. (SN 1987, trú tỉnh Hoà Bình) tại phòng trọ trong ngõ 143 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Đến tối ngày 15/4, phòng PC02 và Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng gây án là Phùng Văn Vinh.

Tại cơ quan công an, Vinh khai nhận có quen biết với chị H. và cho chị H. vay 80 triệu đồng. Chiều ngày 12/4, Vinh đến phòng trọ của chị H. ở ngõ 143 Quan Hoa, phường Quan Hoa.

Tại đây, Vinh hỏi chị H. bao giờ trả được tiền nhưng chị H. chỉ trả được 6 triệu đồng và nói sẽ tiếp tục trả sau. Hai bên sau đó đã xảy ra xô xát, Vinh lấy con dao gọt hoa quả đâm liên tiếp vào người chị H. làm nạn nhân tử vong.

Sau đó, đối tượng lấy 1 chiếc iPhone 12, 1 chiếc iPhone 6, 1 chiếc điện thoại đen trắng và 4 triệu đồng của chị H. rồi bỏ trốn.

Cũng trong sáng cùng ngày, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình cho hay, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã báo cáo ban đầu về việc phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội và Bộ Công an bắt giữ Phùng Văn Vinh khi đối tượng đang ở trên chiếc xe khách đang di chuyển trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

