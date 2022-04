Người phụ nữ nghi bị sát hại trong nhà trọ ở Hà Nội

Cơ quan công an đã phong toả hiện trường để làm rõ vụ việc một người phụ nữ nghi bị sát hại trong phòng trọ.

Hiện trường ngõ 143 Quan Hoa nơi xảy ra sự việc.

Tối 15/4, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an TP Hà Nôi cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Cầu Giấy điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ tử vong, nghi bị sát hại trên địa bàn phường Quan Hoa.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo UBND phường Quan Hoa cho hay, chiều cùng ngày, Công an phường Quan Hoa có báo cáo nhanh về một trường hợp là nữ giới nghi bị sát hại tại một nhà trọ ở ngõ 143 Quan Hoa, phường Quan Hoa.

Sau đó, lực lượng công an đã nhanh chóng phong toả hiện trường để khám nghiệm hiện trường, tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Hiện danh tính nạn nhân, nguyên nhân dẫn tới vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

