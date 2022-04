Tên cướp nhiễm Covid-19 "khuyên" nữ gia chủ "chị bình tĩnh, em là cướp!"

Tên cướp dí mũi dao vào bụng chị N. “giới thiệu” rất nhẹ nhàng: “Chị bình tĩnh, em là cướp đây”, sau đó ép nạn nhân đưa lên tầng 2 lục lọi.

Có học thức, từng có công việc đáng mơ ước nhưng chỉ vì đam mê cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tú trở thành kẻ cướp.

Đối tượng Đỗ Ngọc Tú và con dao dùng để đe dọa, cướp tài sản

“Chị bình tĩnh, em là cướp đây”

Tối hôm đó, như lệ thường, chị Nguyễn Thị N. (ngõ 47 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nấu bữa tối xong thì mở sẵn cửa nhà chờ chồng đi làm về.

Bất ngờ, chị N. giật bắn mình khi xuất hiện ở khung cửa là một người đàn ông bịt mặt, trên tay cầm con dao dài lao vào. Đối tượng dí mũi dao vào bụng chị N. “giới thiệu” rất nhẹ nhàng: “Chị bình tĩnh, em là cướp đây”.

Vừa tự hạ cửa cuốn căn nhà xuống, tên cướp vừa nói: “Chị có tiền và tài sản thì mang ra đây, chị đừng để mọi chuyện đi quá xa…”.

Khi chị N. nói không có tiền thì đối tượng nhìn thấy chiếc điện thoại iPhone 11 Promax để trên bàn uống nước bèn cướp lấy rồi yêu cầu chị N. đưa lên tầng 2, phòng ngủ của hai vợ chồng chị để lục soát. Tuy nhiên, tên cướp không tìm được tài sản gì có giá trị.

Trong lúc chị N. run lên vì sợ hãi và lo cho hai con nhỏ, đối tượng bình tĩnh đưa lại chiếc điện thoại iPhone 11 Promax vừa lấy của chị để yêu cầu chị đăng nhập vào tài khoản ngân hàng.

Rất nhanh, đối tượng kiểm tra thấy trong tài khoản ngân hàng có hơn 20 triệu đồng nên cướp lại chiếc điện thoại và áp giải chị N. xuống tầng 1 lấy thẻ ATM, yêu cầu chị cung cấp mật khẩu thẻ rồi tắt nguồn điện thoại.

Trước khi rời đi, tên cướp yêu cầu 3 mẹ con chị N. ngồi tại phòng ngủ tầng hai không được đi đâu. “Chị mà báo công an, em sẽ quay lại tìm. Em đã biết nhà và nhớ mặt chị rồi”, tên cướp đe dọa.

Tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị N., Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố đã nhanh chóng vào cuộc.

Hình ảnh trích xuất camera cho thấy, kẻ cướp bịt kín mặt, mặc áo gió trùm kín đầu và khá tinh vi khi vào nhà thì mặc áo màu đen, nhưng rời nhà gã đã lộn áo khoác gió ra thành màu đỏ.

Khi rời nhà chị N., đối tượng đã đi xe ôm tới một cây AMT để rút tiền. Lần theo thông tin ngân hàng cung cấp, ngay trong ngày bị cướp, chiếc thẻ ATM của chị N. đã có giao dịch 3 triệu đồng tại một cây ATM của ngân hàng khác.

48 giờ truy lùng tên cướp táo tợn

Tú khai nhận nơi vứt con dao tại buổi thực nghiệm hiện trường

Thiếu tá Bùi Kiến Quốc Dũng, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm nhớ lại: “Việc lần tìm tung tích đối tượng khá khó khăn vì đối tượng gây án không phải là lưu manh chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, kiên trì theo từng dấu vết đối tượng, chân dung kẻ gây án manh động cũng dần dần lộ diện”.

Đối tượng được xác định là Đỗ Ngọc Tú (SN 1991, trú tại xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, Hà Nội).

Cảnh sát đã tìm đến nơi tạm trú của Tú trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội. Tuy nhiên, lúc này Tú không có mặt. Tổ công tác lập tức lên đường đến Ba Vì. Trong căn nhà nhỏ ở Tòng Bạt, Tú đang ở một mình. Khi tổ công tác xuất hiện, Tú thốt lên: “Các chú ơi, cháu là F0” rồi ngoan ngoãn tra tay vào còng.

Tại cơ quan công an, Tú nhanh chóng khai nhận toàn bộ hành vi đe dọa, khống chế, cướp tài sản của chị N.

Theo lời khai nhận, Tú từng tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm tại một cơ quan Nhà nước với mức lương nhiều người mong ước. Nhưng rồi chẳng biết từ bao giờ, Tú bắt đầu dấn thân vào con đường cờ bạc, nợ nần. Do không có tiền trả nợ, Tú xin nghỉ việc để kiếm khoản trợ cấp thôi việc nhằm có thể giảm bớt số nợ.

Khoảng thời gian trước khi xảy ra vụ án, do không có tiền chi tiêu nên Tú đã nảy sinh ý định đi cướp. Chiều 14/1, Tú đến một cửa hàng tạp hóa trên đường Nguyễn Hữu Thọ mua con dao.

Sau đó, Tú đi về khu vực Bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) gửi xe máy rồi đi bộ lang thang trên đường Nguyễn Hoàng, Lê Đức Thọ, Dương Khuê nhưng không tìm được “con mồi”.

Lúc này, Tú đã dừng lại suy nghĩ về việc có đi cướp nữa không, vì Tú nhận thức rõ đây là hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng rồi khi trên đường Nguyễn Hoàng định quay về, Tú nhận được cú điện thoại thúc nợ.

Gã bèn quay trở lại, đi lang thang trên đường Nguyễn Hoàng thì phát hiện nhà chị N. chỉ có 3 mẹ con, sau đó xảy ra sự việc như trên.

Gây án xong, Tú đi bộ qua đường Nguyễn Hoàng vứt con dao gây án rồi thuê xe ôm đi rút tiền. Do đây là giao dịch liên ngân hàng nên Tú chỉ rút được 3 triệu đồng. Sau đó, Tú tiếp tục thuê một xe ôm khác đi ra cây ATM trên đường Xuân Thủy để rút, nhưng thẻ đã bị khóa.

Sáng hôm sau, Tú mang chiếc điện thoại cướp được của chị N. đến cửa hàng mua bán điện thoại trên đường Trần Khát Chân bán được 6 triệu đồng. Bán xong, Tú nghi ngờ mình mắc Covid-19 nên đã đi về nhà tự cách ly điều trị cho tới lúc bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tú bày tỏ sự ân hận về hành vi của mình. Tú cũng xót xa khi tâm sự về sự nghiệp, quãng thời gian nỗ lực học hành và cả công việc mà bao người ao ước đã “đổ sông, đổ bể”.

Đối mặt bản án nghiêm khắc

Theo luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội), hành vi của Tú phạm vào tội “Cướp tài sản” quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 7 - 15 năm tù.

“Vụ việc này là một bài học cho các thanh, thiếu niên khi không làm chủ bản thân, thiếu bản lĩnh sống, thiếu trách nhiệm với bản thân và cộng đồng xã hội, sa đà vào các tệ nạn xã hội dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội.

Ngoài ra, đây cũng là bài học cho nhiều người dân trong việc nâng cao cảnh giác, hạn chế những sơ hở để kẻ gian có thể lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội”, luật sư phân tích.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/ten-cuop-nhiem-covid-19-khuyen-nu-gia-chu-chi-binh-tinh-em-la-cuop-d549186.html