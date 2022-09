“Bí quyết” giúp công an xã xóa nạn trộm cắp, ma túy… ở vùng quê Bắc Giang

Các mô hình phòng, chống tội phạm cấp xã phát huy hiệu quả giúp ổn định an ninh trật tự vùng quê Lục Ngạn, Bắc Giang.

Xóa nạn trộm cắp, ma túy

Nằm cách TP.Bắc Giang khoảng 40km về phía đông, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn nổi tiếng là một trong những nơi trồng vải thiều lớn của Bắc Giang. Ở Quý Sơn cũng đã trồng vải thiều chất lượng cao để xuất khẩu sang thị trường cao cấp như Mỹ, Nhật Bản và các nước EU.

Cán bộ Công an xã Quý Sơn phối hợp cùng các lực lượng tự quản xuống cơ sở nắm bắt tình hình an ninh trật tự.

Quý Sơn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2019 và ngày càng “thay da đổi thịt” với đời sống, kinh tế người dân địa phương ngày một nâng cao. Tuy nhiên, song song với đó, tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn xã vẫn có nhiều vấn đề phức tạp.

“Là một địa bàn rộng, dân số đông, tiếp giáp với nhiều địa phương nên tình hình an ninh trật tự ở Quý Sơn khá phức tạp, nhất là tội phạm cờ bạc, đánh nhau, ma túy…

Vì vậy, sau khi về nắm địa bàn, với quyết tâm ổn định an ninh trật tự để bà con yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế, Chi bộ Công an xã Quý Sơn đã chỉ đạo các cán bộ, đảng viên bắt tay vào nhiệm vụ, phân công địa bàn phụ trách cho từng cán bộ, chiến sĩ thường xuyên xuống dân, gần dân, sát dân để nắm bắt tình hình”, đại úy Trương An Ninh - Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an xã Quý Sơn nói.

Đại úy Trương An Ninh cho biết, sau khi nắm được tình hình địa bàn, Chi bộ Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập các mô hình phòng, chống tội phạm như: Cụm dân cư an toàn; cụm an ninh giáp gianh; tổ tuần tra nhân dân; cựu công an tham gia bảo đảm An ninh trật tự, phòng chống thiên tai dịch bệnh; cựu chiến binh tự quản về ANTT; tổ tự quản về ANTT, về phòng chống thiên tai dịch bệnh tại các nhà trường; Zalo Công an xã với nhân dân… Bên cạnh đó, Công an xã tham mưu vận động lắp đặt 82 mắt camera giám sát an ninh trên địa bàn toàn xã.

Với các mô hình phòng chống tội phạm và trợ giúp của 82 “mắt thần”, lực lượng Công an xã Quý Sơn đã kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm vi phạm pháp luật trên địa bàn xã, góp phần chuyển biến tích cực trong bảo đảm ANTT.

Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm 2022, Công an xã Quý Sơn đã tiếp nhận, giải quyết trên 750 lượt thủ tục hành chính; phát hiện, bắt giữ 8 vụ việc tội phạm về trật tự xã hội, chuyển công an huyện Lục Ngạn điều tra, xử lý 6 vụ theo đúng thẩm quyền liên quan đến ANTT;

Cũng trong thời gian trên, Công an xã Quý Sơn đã lập hồ sơ xử lý hành chính 6 vụ việc, thu phạt trên 10.000.000 triệu đồng; Lập 1 hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc; số người nghiện ma túy trên địa bàn giảm so với năm trước và đều được lập hồ sơ quản lý theo dõi.

Bí thư Đảng ủy xã Quý Sơn Vi Ngọc Văn

Trao đổi với PV, Bí thư Đảng ủy xã Quý Sơn Vi Ngọc Văn đánh giá cao vai trò của lực lượng công an xã trong việc ổn định an ninh trật tự trên địa bàn xã.

“Trước đây trên địa bàn xã, tình hình trộm cắp, ma túy khá phức tạp, gây lo lắng trong nhân dân. Sau khi các lực lượng công an chính quy về xã, nhiều vụ trộm cắp tài sản bị xử lý, tệ nạn ma túy được kiểm soát khi nhiều đối tượng sử dụng ma túy đi cai nghiện, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự cơ sở” – ông Vi Ngọc Văn cho biết.

Tương tự, tại xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn, nhờ phát huy vai trò chủ động, kiên trì nắm địa bàn, phối hợp cùng các lực lượng tại cơ sở thường xuyên đến từng thôn, bản, ngõ, xóm để gần và hiểu về phong tục tập quán của địa phương, Chi bộ Công an xã Phong Vân đã giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở, không để nảy sinh, hình thành các vụ việc phức tạp.

Thiếu tá Vũ Anh Tuấn, Bí thư chi bộ, Trưởng Công an xã Phong Vân, với việc thu hút được đông đảo người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thông qua các mô hình Tổ nhân dân tự quản, Tổ tự quản cựu chiến binh và mô hình Zalo Công an xã với nhân dân… qua 8 tháng đầu năm 2022, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn ổn định và không còn tồn tại những vấn đề phức tạp như: trộm cắp, đánh nhau do mẫu thuẫn trong tranh chấp đất đai hoặc do uống rượu; cờ bạc trong các dịp lễ, tế và giữ vững xã không có tệ nạn ma túy.

“Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo”

Bên cạnh việc đảm bảo an ninh trật tự, công tác giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân sao cho nhanh gọn, không gây phiền hà là điều mà Chi bộ Công an xã Phong Vân luôn sát sao quán triệt tới từng cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ Công an xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

“Xuất phát từ thực tế tình hình địa bàn, người dân đi lại rất khó khăn, không có nhiều thời gian rảnh, Công an các xã Phong Vân đã chủ động, sáng tạo trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính sao cho nhanh, gọn nhất tránh người dân phải đi lại nhiều. Nhiều việc, công an xã trực tiếp xuống tận nhà người dân để xử lý, giải quyết.

Vừa qua, Công an xã Phong Vân được Công an tỉnh Bắc Giang chọn làm “điểm” thực hiện cải cách hành chính Công an cấp xã trong toàn tỉnh nên chúng tôi, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ càng nỗ lực hơn “lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, tất cả vì nhân dân phục vụ”, - Thiếu tá Vũ Anh Tuấn cho biết.

Công an xã Phong Vân trao tặng quà cho gia đình khó khăn trên địa bàn xã

Sự tận tụy, trách nhiệm trong việc giải các thủ tục hành chính của lực lượng công an xã Phong Vân đã được người dân trong xã ghi nhận đánh giá cao.

“Người dân chúng tôi mừng và phấn khởi lắm, khi các anh công an chính quy về xã, các anh thường xuyên xuống tận thôn, tận nhà dân để thăm hỏi bà con chúng tôi. Còn các loại giấy tờ mà chúng tôi không hiểu, đều được các anh Công an xã hướng dẫn, giúp đỡ tận tình, chu đáo”, ông Lục Văn Kết ở thôn Cầu Nhạc, xã Phong Vân, chia sẻ.

Với việc chủ động, linh hoạt bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở. Đến nay, 29 chi bộ Công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Ngạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và trọng trách của mình trong việc giữ gìn sự bình yên trên từng thôn, bản, ngõ, xóm và hạnh phúc của Nhân dân. Thượng tá Nguyễn Văn Duân - Trưởng Công an huyện Lục Ngạn đánh giá, Lục Ngạn có địa bàn rộng, dân số đông, tiếp giáp với nhiều địa phương nên tình hình ANTT khá phức tạp. Tuy nhiên, đến hiện tại có thể khẳng định 100% các chi bộ Công an các xã, thị trấn trên địa bàn đã góp phần đắc lực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, trong đó chuyển biến tích cực rõ nét nhất là tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm rõ rệt. Nhiều vụ việc đã được giải quyết triệt để ngay từ cơ sở.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bi-quyet-giup-cong-an-xa-xoa-nan-trom-cap-ma-tuy-o-vung-que-bac-giang-a572394.html