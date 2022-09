Hé lộ hành vi tàn độc của 2 đối tượng "trả công" cho công nhân bằng ma túy

Thứ Sáu, ngày 30/09/2022 09:50 AM (GMT+7) Chia sẻ

Hàng ngày các đối tượng chở công nhân đến công trường làm việc, chiều tối đón về lán trại ngay tại nhà để ăn nghỉ, chúng thống nhất trả công những người này từ 200- 400 nghìn đồng/ngày và được quy ra bằng ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Trần Mai Liêm (SN 1989, trú tại thôn Cây Đa, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) và Lò Văn Tý (SN 1990, ở bản Vánh 3, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo, Điện Biên) để điều tra, xử lý về hành vi "Mua bán và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo hồ sơ vụ việc, qua công tác nghiệp vụ, trinh sát, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện tại khu vực thôn Cây Đa xuất hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định người cầm đầu là Trần Mai Liêm. Đây là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, thời gian gần đây, Liêm nhận được một số công việc làm xây dựng quanh các khu vực xã An Lư, Dương Quan và Khu công nghiệp Vsip Hải Phòng.

Đáng chú ý, để có lợi nhuận lớn hơn, đối tượng này đi mua ma túy về chia nhỏ để trả công cho những người làm thuê thay vì trả bằng tiền mặt. Trong vụ việc này, người giúp cho Liêm là Lò Văn Tý có nhiệm vụ tìm kiếm, lôi kéo những công nhân là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, hiểu biết hạn chế.

Chân dung 2 đối tượng Trần Mai Liêm và Lò Văn Tý. Ảnh: Cơ quan Công an

Khi đã xây dựng được một đội công nhân, các đối tượng thống nhất trả thù lao cho công nhân bằng ma túy, với mức từ 200-400 nghìn đồng/ngày (đều được quy ra ma túy).

Cũng theo cơ quan công an, vào các buổi sáng, Liêm và Tý chở số công nhân đến công trường làm việc, chiều tối lại đón về lán trại ngay tại nhà để ăn nghỉ và sử dụng ma túy. Mọi di biến động của nhóm công nhân trên đều bị 2 đối tượng theo dõi, khống chế.

Với quyết tâm phá bằng được vụ án, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Thủy Nguyên đã chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt phá. Vào 22h45 đêm 10/9, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Tổ công tác HP22 Công an huyện Thủy Nguyên kiểm tra, bắt quả tang nhóm công nhân có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại lán nghỉ trong nhà Trần Mai Liêm.

Ngoài 2 đối tượng Trần Mai Liêm và Lò Văn Tý, nhóm công nhân trên còn có: Cả Văn Chuyển (SN 1990); Lò Văn Tuấn (SN 2002); Lò Văn Chanh (SN 1987); Lò Văn Im (SN 1985); Lò Văn Thuận (SN 1990); Cả Văn Thắng (SN 1996), cùng ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; Hà Văn Thanh (SN 1977, trú tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) và Lò Văn Inh (SN 1990, trú tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).

Tến hành test nước tiểu của các đối tượng thì có 9/10 đối tượng đều dương tính với chất ma túy, riêng Trần Mai Liêm âm tính.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Trần Mai Liêm và Lò Văn Tý khai nhận đã nhiều lần dùng ma túy để "trả công" cho nhóm công nhân trên.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/he-lo-hanh-vi-tan-doc-cua-2-doi-tuong-tra-cong-cho-cong-nhan-b...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/he-lo-hanh-vi-tan-doc-cua-2-doi-tuong-tra-cong-cho-cong-nhan-bang-ma-tuy-172220930083616959.htm