Tội ác ghê rợn của đứa trẻ thua độ

Án mạng bất ngờ

Thời điểm dịch dã đang hoành hành giữa năm 2021 nên đường sá vắng hoe. Nhà ông Nguyễn Nhất Thống ở xã Bình Dương, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) nằm bên trục lộ nên khi án mạng xảy ra, không có ai mảy may biết gì về những tình tiết liên quan đến sự việc.

Đối tượng Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy.

Thượng tá Trần Thế Dũng – (Phó trưởng Công an huyện Thăng Bình) nhớ lại: “Ngày 9/7/2021, sau khi tiếp nhận tin báo về việc phát hiện ông Thống – hiệu trưởng một trường THPT trên địa bàn bị đâm trọng thương tại nhà riêng, chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ xuống ngay hiện trường để triển khai các biện pháp cấp bách, đồng thời cấp báo về Công an tỉnh để cấp trên thành lập hội đồng khám nghiệm và tăng cường lực lượng xuống địa bàn tổ chức điều tra xác minh. Không lâu sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, ông Thống đã không qua khỏi.

Kết quả khám nghiệm hiện trường phát hiện trong nhà nạn nhân có nhiều vết máu, từ tầng trệt lên đến tầng lầu và ở ngoài hiên, thể hiện dường như đã có sự truy sát giữa hung thủ và nạn nhân. Nạn nhân tử vong do mất máu cấp, các vết thương do vật sắc nhọn gây nên, trong đó có 2 vết thương chí mạng gây thủng phổi. Tại hiện trường có 1 chiếc mũ thêu chữ “Yes you can” dính nhiều vết máu cùng 1 con dao có chiều dài 23cm, cả hai mặt có dòng chữ “Điện máy xanh”.

Song song với công tác khám nghiệm, hoạt động nắm tình hình vụ án được triển khai bởi lực lượng điều tra hình sự và Công an huyện Thăng Bình.

Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp của vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ xác lập chuyên án truy xét để tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp nhằm làm rõ thủ phạm trong thời gian sớm nhất.

Giữ vai trò chủ công trong cuộc điều tra này là Phòng CSHS, phối hợp với Công an huyện Thăng Bình và một số đơn vị liên quan.

13 vết đâm bằng vật sắc nhọn để lại trên tử thi đã gợi mở cho lực lượng phá án nhiều phán đoán, nhận định.

Cần biết rằng trong công tác truy xét thủ phạm gây trọng án, đặc điểm thương tích của nạn nhân luôn chứa đựng những thông tin quan trọng. Chẳng hạn, nếu trên thi thể có những vết thương “thừa”, nghĩa là có thương tích tại các bộ phận không phải là “vùng trọng yếu” trên cơ thể, cho thấy khả năng hung thủ có những mâu thuẫn, thù tức sâu sắc với người bị hại nên mới ra tay tàn bạo để giải tỏa bức xúc.

Cũng có thể giữa các bên có quan hệ nên thủ phạm phải giết bằng chết nạn nhân để “diệt khẩu”. Ngoài ra, tình huống bị hại chống trả quyết liệt cũng kích thích ác tính trong tâm lý đối tượng, dẫn đến hành vi cuồng sát phi nhân tính. Ở khía cạnh khác, các vết thương “thừa” cho thấy thủ phạm thường không phải là “sát thủ” chuyên nghiệp.

Trong cuộc truy xét này, nhiều giả thuyết điều tra đã được đặt ra. Thứ nhất, có thể thủ phạm có mâu thuẫn, thù tức với nạn nhân. Nếu vậy thì đây là đối tượng quen biết, có quan hệ hàng xóm, đồng nghiệp hoặc tình ái. Do những bức xúc tâm lý mà xuống tay tàn độc như vậy. Thứ hai, có thể đây là vụ giết người để cướp tài sản, vì kết quả điều tra xác định nạn nhân bị mất 1 chiếc điện thoại. Để chứng minh cho từng giả thuyết, hoạt động truy xét được triển khai đồng thời theo nhiều hướng.

Cuộc truy xét dày công

Hiện trường vụ án tại nhà riêng của ông Thống nằm gần ngã ba đường đi các huyện, thị xã trong tỉnh. Thời điểm xảy ra vụ án vào buổi trưa, người dân đang nghỉ trưa hoặc đi làm, lại giữa lúc dịch bệnh COVID nên không có ai biết được những tình tiết có ý nghĩa cho công tác điều tra. Nạn nhân là cán bộ lãnh đạo trường học, nên không có các mối quan hệ xã hội phức tạp, cũng không có những mâu thuẫn nổi.

Qua soát xét các mối quan hệ cá nhân, lực lượng phá án đã đưa vào diện “nghiên cứu” một phụ nữ nhưng chị ta sớm được loại ra khỏi diện nghi vấn khi có những chứng cứ ngoại phạm. Triển khai rà soát các đối tượng hình sự, nghiện ma túy trên địa bàn, cũng không thu được thông tin, tài liệu gì phản ánh sự liên quan đến vụ trọng án.

Những manh mối về vụ án rất mờ nhạt và ngày càng “cạn” dần. Từng ngày trôi qua trong nỗi sốt ruột cùng áp lực trĩu nặng tâm tư thành viên Ban chuyên án.

Để tìm kiếm thông tin về thủ phạm, hoạt động rà soát được mở rộng đến tất cả các địa bàn giáp ranh hiện trường. Công an TP Hội An, TP Tam Kỳ, huyện Thăng Bình… đã huy động tối đa lực lượng tiến hành rà soát, kiểm tra, trích xuất dữ liệu camera dọc theo các tuyến giao thông ra vào khu vực hiện trường. Bên cạnh đó, công tác xác minh, truy tìm tang vật vụ án được triển khai trên diện rộng. Mục tiêu là tìm bằng được chiếc điện thoại nhãn hiệu Oppo màu đen của nạn nhân đã cùng địa chỉ đã bán con dao tang vật của vụ án. Hàng trăm trường hợp liên quan đã được đưa vào diện soát xét, xác minh, sàng lọc.

Song song với các hoạt động này, công tác giám định dấu vết, vi vết tiếp tục được lực lượng KTHS – Công an tỉnh Quảng Nam triển khai.

Thiếu tá Trần Xuân Thành – (Đội trưởng Đội KNHT, Phòng KTHS) kể: “Qua phân tích dấu chân người để lại tại hiện trường, chúng tôi nhận định thủ phạm là nam giới, có chiều cao từ 1m60 đến khoảng 1m64. Đây là người có tầm cao trung bình thấp, thể trạng ốm, người nhỏ con”.

Nhận định này đã giúp Ban chuyên án thu hẹp dần phạm vi soát xét, căn cứ vào đặc điểm ngoại hình của hung thủ.

Hiện trường vụ án.

“Đột phá khẩu”

Cùng lúc này, hoạt động kiểm tra camera an ninh đã thu được hình ảnh một nam thanh niên đeo khẩu trang bịt mặt, đội mũ lưỡi chai (chính là chiếc mũ thu tại hiện trường) điều khiển 1 chiếc xe máy hiệu Jupiter màu đen chạy lòng vòng ở khu vực cách nhà ông Thống khoảng 500m.

Nút thắt của vụ án đã được tìm thấy. Rất nhanh, Ban chuyên án đã xác định được chủ sở hữu của chiếc xe Jupiter màu đen là ông Trương Thanh Xuân ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam. Tuy nhiên qua xác minh được biết chiếc xe này đã được ông Xuân bán lại cho một người khác ở thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình) trước đó khoảng 1 năm. Mặt khác, ông Xuân cao 1m75, nặng 75kg, không giống ngoại hình hung thủ nên được loại khỏi diện nghi vấn.

Việc cần kíp lúc này là phải tìm được người mua xe của ông Xuân. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chuyên án, các tổ công tác đã đêm ngày bám sát từng con phố, ngõ xóm để rà soát, phát động quần chúng cung cấp thông tin. Vài ngày sau, họ đã lần ra chủ mới của chiếc xe, nhưng người này lại đang đi làm ăn ở tỉnh Đồng Nai, không có mặt tại địa phương.

Đi sâu xác minh, Ban chuyên án phát hiện người này có một cậu con trai tên là Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy – (SN 2006 ở thị trấn Hà Lam). Mới 15 tuổi nhưng Duy thuộc diện lười học, mải chơi. Có tin trước đây gia đình từng phải trả cho Duy khoản nợ 30 triệu đồng. Tại thời điểm xác minh, Duy không có ở nhà.

Đại uý Lương Văn Lâm – (Phòng CSHS) cho biết: “Qua các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi được biết Duy thường đi chiếc xe Jupiter màu đen. Mặt khác, dù còn ở độ tuổi thiếu niên nhưng Duy đã tham gia cá độ bóng đá và vướng vào thua tha, nợ nần, bị nhiều đối tượng tìm kiếm, thúc ép trả nợ. Check camera phát hiện vào ngày xảy ra vụ án, Duy có lộ trình di chuyển đi qua khu vực hiện trường. Khi vụ án được phát hiện, cậu ta đột ngột vắng mặt tại chỗ ở.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, các trinh sát phát hiện Duy đang ẩn náu ở huyện Tiên Phước. Kết hợp với các tài liệu, chứng cứ khác, có căn cứ xác định cậu bé này chính là nghi can số 1 của vụ án mạng. Lãnh đạo Ban chuyên án đã huy động tối đa quân lực tập trung truy tìm Duy, để ngăn chặn việc đối tượng bỏ trốn xa hoặc tiếp tục gây án bởi sức ép nợ nần”.

Sát thủ lộ diện

Sau khi đưa Duy về cơ quan điều tra, việc thu thập mẫu dấu chân được tiến hành ngay để đối chiếu, so sánh với mẫu dấu chân thu được tại hiện trường. Kết quả cho thấy đó là dấu chân của cùng một người, đủ căn cứ xác định Duy chính là thủ phạm của vụ án. Thêm vào đó, việc truy nguyên nguồn gốc hung khí gây án cũng thu được kết quả. Xác định nơi bán con dao Duy đã dùng để đâm chết ông Thống được gia đình cậu ta mua tại cửa hàng Điện máy Xanh.

Trước những chứng cứ sắc bén, Duy đã phải khai nhận về tội ác của mình. Theo đó, do thua độ bóng đá, bị các đối tượng chủ nợ nhắn tin, gọi điện đe dọa, thúc giục nên Duy nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để có tiền trả nợ. Buổi trưa ngày 9/7/2021, Duy mang theo dao, đi chiếc xe máy Jupiter màu đen từ nhà tại thị trấn Hà Lam đến xã Bình Dương quan sát xem nhà nào sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản.

Khi đi ngang qua nhà ông Thống không thấy có người nên Duy đã mở cửa lẻn vào thì gặp ông Thống đang nói chuyện điện thoại bên trong. Hai bên xảy ra cãi vã rồi xô xát, Duy rút dao đâm ông Thống, nạn nhân chống trả nên Duy điên cuồng đâm nhiều nhát và chỉ dừng tay khi nạn nhân đã gục xuống bất động. Gây án xong, Duy lấy chiếc điện thoại OPPO của nạn nhân rồi bỏ trốn. Căn cứ lời khai của Duy, cơ quan chức năng đã tiến hành tìm kiếm và thu giữ được chiếc điện thoại là tang vật của vụ án.

Nguồn: https://antgct.cand.com.vn/Nguoi-trong-cuoc/toi-ac-ghe-ron-cua-dua-tre-thua-do-i679078/Nguồn: https://antgct.cand.com.vn/Nguoi-trong-cuoc/toi-ac-ghe-ron-cua-dua-tre-thua-do-i679078/