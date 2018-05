Thảm án giết 4 người ở Cao Bằng: “Yêu râu xanh” rơi quần ở hiện trường

Thứ Hai, ngày 07/05/2018 19:00 PM (GMT+7)

Sau khi giết 4 người, Khánh phóng hỏa đốt nhà nạn nhân rồi bỏ trốn. Quá trình gây án, Khánh rơi quần ở hiện trường.

Nghi phạm Lý Đình Khánh tại cơ quan điều tra.

Ngày 7/5, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã bắt giữ Lý Đình Khánh (SN 1987, Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng), nghi phạm gây ra vụ thảm án 4 người chết ở xã Quang Trọng rạng sáng cùng ngày.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 0h ngày 7/5/2018, lực lượng công an nhận được tin báo, tại xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng 4 người tử vong.

Nạn nhân tử vong là chị Phương (SN 1983), cháu Tiến(SN 2012) và cháu Uyên (SN 2016) và bà Dâm (SN1932).

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ngay trong rạng sáng 7/5, đại tá Nguyễn văn Hồng (Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng) và đại tá Nông Minh Đức(Phó giám đốc Công an tỉnh) đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự, Công an huyện Thạch An, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, Công an xã Quang Trọng và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vào cuộc điều tra, khám nghiệm và truy bắt hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tới 2h45 ngày 7/5, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm gây án là Lý Đình Khánh.

​Tại cơ quan điều tra, Lý Đình Khánh khai nhận: Chiều 6/5, Khánh tới giúp gia đình bên ngoại chị Phương làm nhà.

Sau khi ăn cơm tối, Khánh đi xe máy về qua nhà Chị Phương thì dừng lại vào nhà trêu ghẹo, định giở trò đồi bại với chị Phương. Sau đó, chị Phương chống trả chạy thoát ra ngoài. Lập tức, Khánh vớ lấy con dao nhà chị Phương đuổi theo truy sát.

Chị Phương chạy đến nhà em dâu tên Coi để cầu cứu. Chị Coi ra mở cửa thì Khánh đuổi kịp chém chết chị Phương ngay ở cửa nhà.

Chứng kiến sự việc kinh hoàng, chị Coi vùng bỏ chạy thoát ra ngoài thì Khánh cầm dao đuổi theo truy sát nhưng không đuổi kịp. Nam thanh niên 31 tuổi chạy quay lại nhà chị Coi rồi vung dao chém chết hai con của chị là cháu Tiến và cháu Uyên rồi tiếp tục chém bà Dân bị thương nặng tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Khánh đã dùng lửa đốt chăn, màn, quần áo và đốt nhà của chị Phương rồi bỏ trốn. Toàn bộ ngôi nhà gỗ lợp pro xi măng của chị Phương đã bị thiêu rhụi.

​Trong khoảng thời gian này, chị Coi gọi điện báo cho lực lượng công an cầu cứu. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tới hiện trường, các nạn nhân đã bị sát hại, còn nghi phạm đã bỏ trốn.

Trao đổi với PV, đại tá Nguyễn văn Hồng cho biết, nghi phạm Khánh ra tay rất dã man, không có tính người. Quá trình gây án, Khánh còn để rơi quần và điện thoại ở hiện trường. Khi bị bắt, người và áo nghi phạm vẫn còn dính đầy máu.