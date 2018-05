Thảm án 4 người chết ở Cao Bằng, nghi do hiếp dâm bất thành

Thứ Hai, ngày 07/05/2018 14:34 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Cao Bằng đang điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng ở xã Quang Trọng, huyện Thạch An làm 4 người chết.

Hiện trường vụ thảm án được chia sẻ trên facebook. (Ảnh chụp màn hình)

Chiều 7/5, một lãnh đạo UBND huyện Thạch An cho biết, Công an huyện Thạch An đang phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng và các đơn vị chức năng điều tra làm rõ vụ án mạng 4 người chết xảy ra tại xã Quang Trọng.

Theo lãnh đạo UBND huyện Thạch An, thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 5/7, một nam thanh niên 31 tuổi người ở xã Quang Trọng đã ra tay sát hại 4 người trong một gia đình, trong đó có 2 phụ nữ và 2 trẻ em. Sau khi gây án, nghi phạm phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Một người phụ nữ bỏ chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu nhưng tử vong sau đó. Lực lượng chức năng địa phương đã bắt giữ nghi phạm để làm rõ nguyên nhân.

Về thông tin trên mạng cho rằng, nghi phạm thực hiện hành vi hiếp dâm rồi ra tay với nạn nhân, lãnh đạo UBND huyện Thạch An cho biết, hiện chưa rõ nguyên nhân, động cơ gây án của hung thủ.

Ông Lò Văn Phòng - Chủ tịch UBND xã Quang Trọng cho biết, nam nghi phạm tên Khánh (SN 1987, ở xã Quang Trọng). Cơ quan chức năng nghi ngờ trước khi gây án Khánh có ý định hiếp dâm 1 nạn nhân bất thành nên ra tay. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn đang làm rõ nguyên nhân.