Diễn biến mới vụ hiếp dâm bất thành, giết 4 người bịt đầu mối

Thứ Sáu, ngày 11/05/2018 09:00 AM (GMT+7)

Một cán bộ điều tra cho biết, thời điểm gây án Khánh không sử dụng ma tuý. Trước đây thanh niên này cũng không có tình cảm gì với nạn nhân, động cơ gây án chỉ là do bột phát.

Như đã thông tin, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Cao Bằng đang tạm giữ hình sự đối tượng Lý Đình Khánh (SN 1987, trú tại thôn Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) – nghi phạm gây ra thảm sát 4 người sau khi hiếp dâm bất thành.

Ngay sau khi gây án 2 tiếng đồng hồ, Khánh bị lực lượng công an bắt giữ khi trốn cạnh bìa rừng. Theo một cán bộ điều tra Công an tỉnh Cao Bằng, thời điểm công an tỉnh mới tiếp nhận, Khánh vừa hồi tỉnh, trấn tĩnh sau khi gây án nên bị suy sụp tinh thần, chân tay run lẩy bẩy.

Lực lượng Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CTV

Sau đó, Khánh bị cơ quan công an chuyển xuống trạm y tế xã Quang Trọng để truyền nước. Tại cơ quan công an, Khánh khai nhận hành vi phạm tội của mình nhưng có nhiều chi tiết đối tượng không nhớ rõ vì chém nhiều người và chém các nạn nhân nhiều nhát.

Qua xác định, vị cán bộ điều tra khẳng định, thời điểm gây án Khánh không sử dụng ma tuý và cũng không nằm trong diện quản lý theo dõi nghiện của công an.

Tuy nhiên, trước khi xảy ra vụ án, đối tượng có đi giúp dựng nhà và ăn nhà mới của một người trong thôn Nà Phạc. Trong khi ăn uống, Khánh có uống rượu nhưng xác định uống say hay không thì rất khó.

Thời điểm trên, đối tượng Lý Đình Khánh có ý định hiếp dâm chị Ph. nhưng bất thành, nạn nhân chạy sang nhà em dâu là chị Coi. (Trong ảnh là nhà chị Coi)

Tối 6/5, Khánh đi xe máy về qua nhà chị Triệu Thị Ph., người phụ nữ đã có chồng và hai con thì dừng lại vào nhà trêu ghẹo, định giở trò đồi bại. Sau đó, chị Ph. chống trả chạy thoát ra ngoài. Lập tức, Khánh vớ lấy con dao nhà chị Ph. đuổi theo truy sát.

Chị Ph. chạy đến nhà em dâu tên Coi để cầu cứu. Khi chị Triệu Thị Coi ra mở cửa thì Khánh đuổi kịp chém chết chị Ph. ngay ở cửa nhà. Chứng kiến sự việc kinh hoàng, chị Coi vùng bỏ chạy thoát ra ngoài thì Khánh cầm dao đuổi theo truy sát nhưng không đuổi kịp.

Vợ chồng anh Long - chị Coi vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi xảy ra sự việc.

Nam thanh niên 31 tuổi quay lại nhà chị Coi rồi vung dao chém chết hai con của chị là cháu Triệu Văn T. (SN 2012) và Triệu Nhật U., (SN 2016) rồi tiếp tục chém bà nội là Lý Thị D., (SN 1932) bị thương nặng dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Khánh đã dùng lửa đốt chăn, màn, quần áo và đốt nhà của chị Ph. để giết luôn 2 bé gái con nạn nhân rồi bỏ trốn.

Toàn bộ ngôi nhà gỗ lợp proximăng của chị Ph. đã bị thiêu rụi. Rất may, hai cháu nhỏ con nạn nhân đã chạy thoát. Nghi phạm bị bắt ngay sau đó khi đang lẩn trốn trong thôn.

Gây án xong, Khánh châm lửa đốt ngôi nhà nhằm sát hại hai người con của chị Ph. Rất may, hai cháu bé chạy thoát.

Sau khi gây án, sức khoẻ của đối tượng suy kiệt, mệt mỏi. Con dao Khánh dùng gây án, hắn ta vứt dọc đường khi quay lại đốt nhà chị Ph. Trước đây Khánh không có tình cảm gì với nạn nhân Ph., động cơ gây án chỉ là do bột phát.

Vị cán bộ điều tra cho biết thêm, hiện tại sức khoẻ của nghi phạm đã dần ổn định và có thể phục vụ được công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Được biết, Khánh đã có vợ và hai con nhỏ, gia đình thuộc hộ nghèo. Sau khi xảy ra sự việc, vợ con của Khánh đã về nhà ông nội nương nhờ. Đáng lưu ý, Khánh đã từng bị xử phạt 3 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em và mãn hạn tù năm 2015.