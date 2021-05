Tên trộm nhiễm HIV làm nhiều cán bộ công an xây xát

Thứ Sáu, ngày 21/05/2021 11:23 AM (GMT+7)

Sáng 21/5, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt giữ một nhóm đối tượng nam nữ đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn. Trong số này, có 1 đối tượng nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối đã chống trả khi bị bắt giữ khiến một số cán bộ Công an phường Mỹ An bị xây xát, chảy máu ngoài da, cần điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV.

Theo Trung tá Hoàng Thanh Thiên, Trưởng Công an phường Mỹ An, từ ngày 15/5 - 20/5/2021, trên địa bàn phường liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Thủ phạm thường hoạt động trong khung thời gian từ sau 0h00 đến 4h00 sáng, đột nhập vào nhà dân lấy trộm tiền, điện thoại di động, máy tính bảng và các tài sản khác. Trước tình hình đó, Công an phường đã báo cáo với Công an quận và phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự triển khai kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh, làm rõ.

Qua truy xét, tối 20/5, Công an phường đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng gồm Ngô Viết Hiếu (29 tuổi, trú quận Liên Chiểu), Nguyễn Thị Lan Xuân (30 tuổi, trú quận Hải Châu, bạn gái của Hiếu) và Nguyễn Thị Mỹ Dung (29 tuổi, trú quận Hải Châu). Đối tượng còn lại trong nhóm là Đ.Q.T, bạn trai của Dung đã bỏ trốn, đang bị truy bắt. Các đối tượng này đều nghiện ma túy, vừa thuê 2 phòng trọ trên đường Bà Huyện Thanh Quan để sống với nhau và cùng nhau hành nghề trộm cắp để có tiền tiêu xài, mua ma túy để sử dụng.

Đối tượng Ngô Viết Hiếu

Khi lực lượng Công an xuất hiện tại phòng trọ, Ngô Viết Hiếu đã chống cự để bỏ chạy. Trong quá trình khống chế đối tượng, một số CBCS Công an phường và đối tượng Ngô Viết Hiếu cùng bị xây sát, chảy máu. Sau đó, Hiếu khai nhận cùng với bạn gái đã bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối.

Một số tài sản các đối tượng vừa trộm cắp chưa kịp tiêu thụ

Kiểm tra nơi ở của các đối tượng, Công an phường Mỹ An đã thu giữ 1 máy tính bảng hiệu LG, 6 ĐTDĐ là tang vật liên quan đến một số vụ trộm. Tiếp tục đấu tranh, đối tượng Ngô Viết Hiếu khai nhận vừa bán 5 ĐTDĐ trộm cắp được gồm 4 điện thoại Iphone, 1 điện thoại Samsung tại một cửa hàng trên đường Huỳnh Ngọc Huệ, phường An Khê, quận Thanh Khê.

Lực lượng Công an vận động chủ cửa hàng ĐTDĐ giao lại tài sản đã mua từ nhóm trộm

Công an phường Mỹ An đã làm việc, vận động chủ cửa hàng giao nộp lại 3 điện thoại đang còn trong tiệm, đồng thời cam kết sẽ liên hệ người đã mua 2 điện thoại Iphone X để nhận lại, giao nộp về Công an phường Mỹ An.

Công an phường Mỹ An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, truy thu vật chứng để chuyển giao Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn thụ lý điều tra theo thẩm quyền và khẩn trương điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV cho các cán bộ Công an có nguy cơ bị lây nhiễm từ đối tượng Ngô Viết Hiếu.

