Tạt sơn, mang quan tài đến nhà F0 nghi để…đòi nợ

Thứ Sáu, ngày 10/12/2021 13:57 PM (GMT+7)

Nhóm 5 đối tượng đi ô tô vào giữa đêm đã tạt sơn, để lại quan tài trước nhà một gia đình có 7 F0 được cho rằng để gây áp lực, đòi nợ.

Ngày 10-12, Công an huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, ghi nhận phản ánh của một hộ gia đình trên địa bàn về việc bị tạt sơn, mang quan tài đặt trước nhà, với nhận định nghi uy hiếp chủ nhà để đòi nợ.

Trước đó, vào ngày 9-12, ông N.V.T (thôn Văn Kê, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam) và người nhà tá hỏa khi mở cửa thấy một chiếc quan tài loại nhỏ đặt trước nhà cùng xấp vàng bạc bên trên. Xung quanh nhà và bảng hiệu tạp hóa của gia đình ông T. bị tạt sơn đỏ đầy khắp.

Căn nhà ông T. bị tạt đầy sơn đỏ

Qua trích xuất camera an ninh và ghi nhận phản ánh của gia đình, cơ quan công an xác định vụ việc do một nhóm 5 người đi ôtô (chưa rõ biển số) gây ra.

Cụ thể, vào khoảng giữa đêm 9-12, có nhóm người đeo khẩu trang che mặt, đến trước nhà ông T. rồi thực hiện hành vi tạt sơn, đặt quan tài trước nhà.

Chiếc quan tài đặt trước nhà ông T.

Theo phía gia đình ông T., trước đây con gái ông có vay mượn tiền của một người tại TP Phan Thiết. Phía chủ nợ từng đến nhà ông T. để đòi và đe dọa sẽ thuê người làm đám tang nếu không thanh toán nợ nần.

Công an huyện Hàm Thuận Nam đang điều tra nhóm người gây ra vụ việc nói trên. Tuy nhiên do hình ảnh camera ghi nhận vào ban đêm nên chưa nhận dạng chính xác đối tượng.

Được biết, gia đình ông T. hiện có 7 người đang thực hiện cách ly, điều trị tại nhà do nhiễm Covid-19.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/tat-son-mang-quan-tai-den-nha-f0-nghi-dedoi-no-20211210123054161.htmNguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/tat-son-mang-quan-tai-den-nha-f0-nghi-dedoi-no-20211210123054161.htm