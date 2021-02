Nghi con trai trộm quan tài để dành của gia đình đem bán ngày cận Tết

Chủ Nhật, ngày 07/02/2021 10:14 AM (GMT+7)

Phát hiện bộ quan tài bằng gỗ “để dành” của gia đình bị mất, nghi ngờ con trai nghiện ma túy lấy đem bán, người bố đã trình báo cơ quan chức năng.

Sáng 7-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Châu Tiến (Quỳ Châu, Nghệ An), cho biết hiện cơ quan công an xã này đang xác minh thông tin việc một gia đình trình báo mất trộm bộ quan tài gỗ nghi do con trai lấy trộm.

Trước đó, ông S.V.H. (SN 1956, trú bản Hoa Tiến 1, xã Châu Tiến) đi làm về thì phát hiện 1 trong 3 bộ quan tài "để dành" (theo phong tục địa phương thường sắm quan tài sẵn để sử dụng khi có người mất) trong nhà đã bị mất trộm. Tìm hiểu, thì ông H. được một số người dân thông tin có thấy con trai ông là anh S.V.Đ. (SN 1975) có chở một chiếc quan tài ra xã.

Nghi ngờ vụ trộm có liên quan đến con trai mình, ông H. sau đó đã trình báo cơ quan chức năng.

Được biết anh Đ. (con trai ông H.) nghiện ma túy nặng. Để có tiền chích hút, trước đó người này đã nhiều lần trộm tài sản của gia đình, người dân đem đi bán. Hiện anh Đ. không có mặt tại địa phương, vụ việc đang được xác minh, làm rõ.

