Tạm giữ nam thanh niên chém người thuê

Công an xác định hiện trường vụ việc

Ngày 27/5, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Chau Si Váth (SN 1998, quê An Giang) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, vào khoảng 17g ngày 24/5, Chau Si Váth cùng một thanh niên tên Thy (chưa rõ lai lịch) tìm đến phòng trọ của anh Chau Sóc Na (SN 1994, quê An Giang) tại khu phố Bình Đáng, phường Bình Hoà. Khi thấy anh Chau Sóc Na vừa ra mở cửa thì bất ngờ bị hai thanh niên trên cầm dao chém gây thương tích.

Sau khi gây án các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Cùng lúc này, tổ công tác của Công an phường Bình Hòa tuần tra phát hiện sự việc nên nhanh chóng bắt giữ được Chau Si Váth. Anh Chau Sóc Na được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Qua làm việc với Công an, đối tượng Chau Si Váth khai nhận được thuê để chém anh Chau Sóc Na.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tam-giu-nam-thanh-nien-chem-nguoi-thue-a609843.html