Chém người đàn ông đang đi bộ với bạn gái, 5 đối tượng "chém thuê" bị bắt

Thứ Sáu, ngày 23/09/2022 17:26 PM (GMT+7) Chia sẻ

Thấy ông V. đang đi bộ cùng bạn gái, nhóm đối tượng đã bịt kín mặt xông tới tấn công nạn nhân.

Ngày 23/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông ngoại quốc bị nhóm đối tượng dùng mã tấu tấn công trên địa bàn.

Các đối tượng trong nhóm “chém thuê” tại trụ sở công an

Trước đó, đêm 10/9, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Vinh nhận thông tin ông M.N.V. (SN 1964, là người có Quốc tịch Mỹ, gốc Việt Nam) đang đi dạo cùng bạn gái tại khu vực phố đi bộ TP Vinh thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng đi trên 2 xe mô tô ép sát, dùng mã tấu chém làm ông V. bị thương nặng ở chân trái. Gây án xong, nhóm người này lên xe mô tô tẩu thoát. Nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ điều tra trực tiếp đến bệnh viện nơi ông V. đang điều trị để làm việc, nhưng nạn nhân khẳng định không hề có mâu thuẫn với bất kỳ ai. Quá trình điều tra, bước đầu ban chuyên án xác định các đối tượng đã chủ động tháo biển số xe mô tô, bịt khẩu trang che mặt, mặc quần áo dài để che giấu đặc điểm nhận dạng. Mặt khác, thời điểm xảy ra vụ án vào đêm muộn nên rất khó cho việc bị hại và người làm chứng nhận dạng các đối tượng gây án.

Trên cơ sở chứng cứ, tài liệu thu thập được, từ ngày 19/9 đến 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh đã lần lượt bắt giữ 6 đối tượng liên quan gồm Nguyễn Thị Vân (SN 1985); Nguyễn Thành Hưng (SN 2000); Phạm Duy Đạt (SN 2000); Hoàng Duy Hưng (SN 2007); Uông Sỹ Linh (SN 1996) và Nguyễn Tư Phước (SN 1996, cùng trú tỉnh Nghệ An).

Lấy lời khai của các đối tượng trên cùng các tài liệu đã thu thập được, cơ quan điều tra xác định ông V. có quen biết với một người phụ nữ tên Hà, hiện đang sinh sống tại Mỹ. Qua lời giới thiệu của Hà nên ông V. đã làm quen với chị P.T (cháu chị Hà) và hai người chuẩn bị kết hôn.

Biết việc sắp kết hôn của ông V, Hà yêu cầu ông V. trả tiền giới thiệu cho mình, nhưng ông V. không đồng ý. Khi biết ông V. về Việt Nam chơi, Hà đã liên lạc với đối tượng Nguyễn Thị Vân để thuê người chém ông V. với số tiền công là 2.000 USD và được Vân đồng ý.

Sau khi nhận được tiền từ Hà, đối tượng Vân đã thuê đối tượng Nguyễn Thành Hưng chém ông V. với số tiền 30 triệu đồng. Sau khi nhận lời "chém thuê", 5 đối tượng (trừ đối tượng Vân) chia nhau theo dõi, quan sát ông V. Đêm 10/9, các đối tượng đã cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội, trong đó đối tượng Phạm Duy Đạt là người dùng mã tấu trực tiếp chém vào chân trái ông V..

Về phía nạn nhân V, hiện sức khỏe đã ổn định trong quá trình điều trị và đang tiếp tục được chăm sóc tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là 13%.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/chem-nguoi-an-ong-ang-i-bo-voi-ban-gai-5-oi-tuong-34-chem-thue-34-bi-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/chem-nguoi-an-ong-ang-i-bo-voi-ban-gai-5-oi-tuong-34-chem-thue-34-bi-bat-a571117.html