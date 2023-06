Tiếng hét bất thường trong nhà nghỉ

Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng 2h15 ngày 27-6, anh Mai Ngọc T (SN 1989) là chủ nhà nghỉ Bình An, ở tổ dân phố số 2, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì đến Công an xã Ngọc Hồi trình báo.

Khoảng 1h30 cùng ngày, anh T nghe thấy tiếng hét trong phòng 201, nên đã cùng nhân viên kiểm tra, phát hiện đôi nam, nữ nằm bất động trên người có nhiều vết thương, bên cạnh người có con dao nhọn dính máu.

Theo giấy tờ tùy thân, cặp nam, nữ có tên Nguyễn Văn Th (SN 1990), quê quán ở huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng và Vũ Hoàng Nhật T (SN 2004) quê ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hiện tạm trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

Ngay sau đó cặp đôi nam, nữ đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, tuy nhiên chị T đã tử vong.

Nhận được thông tin, Công an huyện Thanh Trì đã nhanh chóng phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành xác minh. Bước đầu xác định anh Th và chị T có quan hệ tình cảm, nhưng do mâu thuẫn trong sinh hoạt, anh Th nảy sinh ý định sát hại chị T.

Theo đó, khoảng 00h30 ngày 27-6, hai người hẹn gặp nhau tại nhà nghỉ Bình An. Tại đây, Th dùng dao chuẩn bị từ trước, đâm 2 nhát vào vùng cổ khiến chị T gục ngã và tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Th nằm lên giường và dùng dao tự tử nhưng không chết. Công an huyện Thanh Trị kịp thời có mặt phối hợp đưa đối tượng đến bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe của Th đã bình phục.

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/tieng-het-bat-thuong-trong-nha-nghi-post544312.antdNguồn: https://www.anninhthudo.vn/tieng-het-bat-thuong-trong-nha-nghi-post544312.antd