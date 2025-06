Danh tính tài xế lái ô tô ‘điên’ đâm tử vong 2 người ở TPHCM

Danh tính người này được xác định là Nguyễn Bảo Hoàng (31 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

Trưa nay (ngày 16/6), tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hối hợp cùng Công an phường An Lạc, quận Bình Tân có mặt ở Đồng Tháp để đưa Hoàng về TPHCM nhằm điều tra, làm rõ, xử lý về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế điều khiển xe Jeep "điên" gây tai nạn đã ra trình diện. Ảnh: H.H.

Bước đầu, Hoàng thừa nhận đã lái xe Jeep biển số 51K – 314.07 gây tai nạn tại đường Kinh Dương Vương lúc 18h30 tối 15/5 khiến 2 người tử vong.

Khi gây tai nạn, vì tinh thần hoảng loạn, Hoàng đã xuống xe, rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương. Ảnh: H.H

Trong tối 15/6, Hoàng đi Đồng Tháp. Khi theo dõi thông tin báo chí, mạng xã hội, biết mình gây tai nạn hậu quả đặc biệt nghiêm trong nên sáng nay tài xế này đã đến công an phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh để trình diện.

Theo xác minh, xe Jeep biển số 51K – 314.07 hiện đứng tên ông L.H.T. (45 tuổi, ngụ quận Tân Phú), được biết đến là chủ quán bar lớn ở đường Nguyễn Thái Học, quận 1.

Tuy nhiên, ông T. thông tin, đầu năm 2023, ông T. đã bán, dưới dạng hợp đồng uỷ quyền cho ông N.B.H. để quản lý, sử dụng chiếc xe.

Ông T. khẳng định, “Tôi không điều khiển chiếc xe tại thời điểm gây tai nạn. Tôi chỉ biết thông tin về vụ tai nạn khi báo chí, mạng xã hội đăng tải”.

Như đã thông tin, khoảng 18h30, ô tô biển số BKS 51K - 314.07 lưu thông trên đường Kinh Dương Vương theo hướng Phú Lâm đi vòng xoay An Lạc.

Khi chạy đến đoạn gần ngã ba Sinco, phường An Lạc, quận Bình Tân, chiếc ô tô bất ngờ lệch tay lái, húc đổ lan can phân cách, lao sang làn đường đối diện, tông trực diện nhiều xe máy đang di chuyển.

Ô tô cuốn một xe máy vào gầm và lao lên vỉa hè. Hậu quả, 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ và một người đàn ông bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

2 người tử vong được xác định là 2 mẹ con bà B.T.C. (72 tuổi) và N.T.T. (49 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình).