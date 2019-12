Nam thanh niên để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu Sài Gòn tự tử

Thứ Bảy, ngày 21/12/2019 08:33 AM (GMT+7)

Để lại thư tuyệt mệnh và một số vật dụng cá nhân, nam thanh niên đã leo qua lan can nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử.

Rạng sáng 1-12, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) phối hợp lực lượng cứu hộ - cứu nạn Công an TP HCM tìm kiếm thi thể nam thanh niên nhảy cầu Sài Gòn tự tử.

Khoảng 23 giờ ngày 30-11, nhiều người lưu thông qua cầu Sài Gòn (giáp ranh quận Bình Thạnh và quận 2) phát hiện nam thanh niên khoảng 25 tuổi đi bộ trên cầu. Khi di chuyển đến giữa cầu thì dừng lại rồi để một số đồ dùng cá nhân, sau đó leo qua lan can cầu nhảy xuống sông. Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC - Công an TP HCM thực hiện cứu nạn.

Hiện trường nơi có nhiều đồ được cho là của nạn nhân để lại

Nhiều thợ lặn được điều đến khu vực tìm kiếm thi thể nạn nhân. Tại hiện trường, công an thu giữ một số đồ dùng như: điện thoại, dép, mũ và 1 lá thư tuyệt mệnh được cho là của nạn nhân. Đến sáng 1-12 lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được thi thể.

