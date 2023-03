Sự trùng hợp khó tin về cái tên "Nguyễn Văn Toàn" trong 19 vụ án hình sự: Sát hại người tình vì sợ... vợ ghen

Nguyễn Văn Toàn - ngụ Thanh Hóa lãnh án tử

Kết luận pháp y xác định nạn nhân là nữ, tử vong do đa chấn thương vùng đầu và mặt. Khám nghiệm hiện trường và khu vực lân cận, Cơ quan điều tra phát hiện một cái túi dưới đồi Thiêng, bên trong có vài bộ quần áo nữ cùng vật dụng cá nhân và toa thuốc. Trên một chiếc áo dài tay, in dòng chữ "thức ăn gia súc TB". Xuất phát từ "toa thuốc", bước đầu, Cơ quan điều tra nhận định, nạn nhân có thể là người từ miền Nam vì ngoài Bắc ghi là "đơn thuốc".

Từ các chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra đã tìm ra Công ty sản xuất "thức ăn gia súc TB" ở tỉnh Đồng Nai với 3 người gốc Bắc đang làm việc tại đây. Trong đó có Nguyễn Văn Toàn (ngụ X.Nga An, H.Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vào thời điểm vụ xảy ra án mạng, không có mặt tại nhà máy. Toàn lập gia đình từ năm 1987, có 2 con. Đến năm 1991, Toàn vào Đồng Nai làm ăn, quen biết và nảy sinh tình cảm với bà Vũ Ngọc Lan, rồi sống với nhau như vợ chồng, sinh 3 con. Sau đó, Toàn bỏ bà Lan, qua lại với chị Nguyễn Thị Minh Khanh (ngụ P.Tam Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Một thời gian sau, chị Khanh có thai nên muốn Toàn đưa về ra mắt gia đình.

Từ những chứng cứ thu thập, cơ quan điều tra nhận định, nạn nhân là chị Khanh bị Toàn sát hại. Ngày 03-10-2005, Toàn trở lại công ty làm việc thì bị bắt.

Hung thủ đã khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 09-9-2005, Toàn và chị Khanh lên xe khách về Thanh Hóa. Trên đường đi, Toàn nghĩ nếu đưa chị Khanh về quê, vợ con tức giận đánh ghen nên nảy sinh ý định sát hại người tình. Xe đến TP.Thanh Hóa chiều 10-9-2005, Toàn bảo Khanh đưa dây chuyền vàng cho Toàn đeo, phòng bị cướp giật khi đi đường. Tin tưởng, chị Khanh tháo dây chuyền đưa cho Toàn. Bất ngờ, chị Khanh đau bụng dữ dội, Toàn đưa đến 1 phòng khám tư. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán chị Khanh đã sảy thai. Toàn đưa người tình đến một phòng trọ ở tạm, để ông ta về nhà "thu xếp" rồi quay lại đón.

Ngày 12-9-2005, Toàn chạy xe máy lên rước chị Khanh nhưng không đưa về nhà mà chở lên gần đỉnh đồi Thiêng. Lợi dụng lúc chị Khanh không để ý, Toàn dùng đá đập nhiều lần vào vùng đầu và mặt người tình cho đến chết.

Sau khi gây án, Toàn về H.Nga Sơn để làm chứng minh nhân dân. Đến ngày 15-9-2005, kẻ thủ ác quay lại thị trấn Cẩm Thủy (H.Cẩm Thủy) bán sợ dây chuyền của nạn nhân. Ở quê mấy ngày, Toàn vào lại Đồng Nai thì bị bắt.

Với nhận định "hành vi của bị cáo tàn độc, động cơ đê hèn, thực hiện phạm tội đến cùng", TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Nguyễn Văn Toàn mức án tử hình về tội "Giết người".

Say rượu, đoạt mạng em vợ

Nguyễn Văn Toàn - ngụ Thanh Hóa, lãnh án 20 năm tù

Tại phiên tòa phúc thẩm của TAND Tối cao tại TPHCM mở ngày 21-5-2010, HĐXX nhận định: Bản thân Nguyễn Văn Toàn (SN 1987, ngụ tỉnh Thanh Hóa) có nhân thân tốt, phạm tội hoàn toàn bộc phát do uống rượu quá chén, bị cáo không có ý định giết chết nạn nhân từ trước. Phía gia đình bị hại có đơn bãi nại, xin giảm án hình phạt cho Toàn. Từ nhận định trên, HĐXX chấp nhận kháng cáo của Toàn, tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội "Giết người".

Theo hồ sơ, Toàn là sinh viên, thuê trọ tại Làng đại học Thủ Đức, cùng vợ là Vũ Kim Ly (SN 1987) và 3 người em vợ, trong đó có Vũ Ngân Đình (em ruột Ly). Ngày 22-8-2009, Toàn cùng nhóm bạn nhậu tại phòng trọ của mình. Đến 20 giờ cùng ngày, nhóm bạn đi "tăng 2", còn Toàn say mèm nằm tại phòng.

Ly và 3 người cùng phòng đi làm về, chứng kiến căn phòng ăn nhậu bề bộn, ai cũng cảm thấy khó chịu. Toàn bảo mọi người dọn cơm ăn thì anh Đình trả lời "Ai muốn ăn thì tự dọn", rồi bỏ lên gác nằm. Nghĩ rằng em vợ xúc phạm mình, Toàn nổi nóng đập nồi cơm điện, đổ thức ăn ra sàn.

Thấy anh rể đã say khướt, anh Đình rủ 2 người em họ sang phòng khác ngủ nhờ. Nghĩ mọi người khinh rẻ mình, Toàn nổi máu điên, cầm dao lao đến đâm vào ngực em vợ. Nạn nhân bỏ chạy ra ngoài rồi gục ngã. Chị Ly và 2 người cùng phòng can ngăn cũng bị Toàn tấn công, gây thương tích nhẹ. Anh Đình được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, do vết thương quá nặng.

Bị TAND TPHCM tuyên phạt tù chung thân về tội "Giết người", Toàn có đơn xin giảm nhẹ hình phạt vì còn mẹ già, con thơ. Kháng cáo của Toàn đã được HĐXX phúc thẩm chấp nhận.

Thói côn đồ + rượu = 18 năm tù (!)

Nguyễn Văn Toàn - ngụ Sóc Trăng, lãnh 18 năm tù

Sáng 28-11-2014, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên lưu động xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Toàn (SN 1995, ngụ ấp Hòa Khanh, X.Thạnh Quới, H.Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) bị Viện KSND tỉnh Sóc Trăng truy tố tội "Giết người".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21 giờ ngày 28-6-2014, Toàn cùng anh Trần Văn Đáng (SN 1992, ngụ xã Thạnh Quới) và nhóm bạn đến quán Tư Quân ở ấp Đào Viên, X.Thạnh Quới để nhậu. Sau khi lai rai hết 1,5 lít rượu đế thì Toàn và anh Đáng nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả nhưng được nhóm bạn nhậu can ngăn.

Tan cuộc nhậu, cả nhóm ai về nhà nấy. Vụ việc được giải quyết êm xuôi nhưng Toàn vẫn chưa nguôi cơn giận, ấm ức trong lòng nên tìm anh Đáng trả thù. Khi đi, Toàn mang theo con dao Thái Lan, giấu trong người.

Phát hiện anh Đáng đang đi bộ trên đường, gần chợ Đào Viên, Toàn liền xông tới tấn công, đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngã. Anh Đáng được đưa ngay đến Bệnh viện Đa khoa H.Mỹ Xuyên cấp cứu nhưng không qua khỏi, do vết thương quá nặng, mất máu cấp.

Về phía hung thủ, ra tay xong, Toàn bỏ chạy nhưng bị người dân bắt giữ, giao công an xử lý. Tại phiên tòa, Toàn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã quy kết. Xem xét tính chất, mức độ, hành vi của bị cáo, HĐXX tuyên phạt Toàn 18 năm tù về tội "Giết người"; buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại gần 100 triệu đồng, gồm chi phí mai táng và tổn thất tinh thần.

"Giết thuê" chưa đạt, phạt 33 năm tù

Nguyễn Văn Toàn - ngụ Hải Phòng, lúc sa lưới

Trong số 4 đối tượng lãnh án, có Nguyễn Văn Toàn (SN 1984, ngụ Hải Phòng) bị TAND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (BT-VT) xử phạt 6 năm tù về 2 tội "Giết người" và "Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép".

Theo hồ sơ, năm 2012, Hoàng Thị Ngọc Lan (SN 1970, ngụ TPHCM) có quan hệ tình cảm như vợ chồng với ông Phạm Đức (SN 1958, ngụ Hải Phòng). Cả 2 cùng hùn vốn mở công ty kinh doanh tại H.Tân Thành (nay là TX.Tân Thành), tỉnh BT-VT. Năm 2015, ông Đức muốn có súng "phòng thân", Lan điện nhờ Trần Hữu Thịnh (SN 1983, ngụ Hải Phòng, cháu kết nghĩa của Lan) mua giùm. Sau khi Thịnh tìm mua được khẩu K54, giá 42 triệu đồng, ông Đức chê cũ không lấy.

Đầu năm 2016, ông Đức và Lan xảy ra mâu thuẫn chuyện tình cảm, làm ăn. Lan đã tố cáo bị người tình bạo hành, đánh gây thương tích. Do sợ người tình "thủ tiêu" nên Lan đã nhờ Thịnh ra tay trước.

Sau khi bàn bạc và được Lan đưa trước 10 triệu đồng, sáng 26-6-2016, Thịnh mang khẩu K54, được Toàn chở bằng xe máy từ TPHCM xuống xã Tân Hòa, H.Tân Thành gặp ông Đức. Thịnh đã rút súng K54 bắn nạn nhân 2 phát rồi bỏ chạy.

Sau khi gây án, Thịnh nhờ Nguyễn Ngọc Hải (SN 1976, ngụ tỉnh Khánh Hòa) cất giữ khẩu súng rồi cùng Toàn bỏ trốn. Ông Đức được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, nhưng bị thương tật 52%.

Công an tỉnh BR-VT đã phối hợp với Cục cảnh sát hình sự - Bộ Công an khẩn trương vào cuộc truy tìm hung thủ. Thịnh và Toàn lần lượt bị sa lưới khi đang trốn tại Hải Phòng và Lạng Sơn. Lan thì bị bắt tại TPHCM. Hải cũng bị bắt cùng khẩu sung gây án. Tất cả được di lý về Công an tỉnh BR-VT để điều tra, làm rõ.

Nguyễn Văn Toàn (bìa trái) cùng 2 bị cáo Thịnh và Lan hầu tòa

Hoàn tất hồ sơ, TAND tỉnh BR-VT đưa vụ án ra xét xử ngày 16-02-2017. Tại phiên tòa, Lan không thừa nhận việc chủ mưu giết ông Đức, mà chỉ muốn "dạy cho người tình 1 bài học" vì đã đánh, đe dọa giết bị cáo. Thịnh khai, đã sử dụng súng của ông Đức nhờ mua để bắn nhằm gây thương tích. Nếu có ý định giết chết thì bị cáo đã bắn vào đầu nạn nhân.

HĐXX nhận định: Kết quả điều tra, tranh luận tại phiên tòa đã làm rõ quá trình gây án từ việc bàn bạc giữa các bị cáo, chuẩn bị công cụ, phương tiện phạm tội, đến chọn địa điểm ra tay... Trong vụ án này, Lan là chủ mưu, Thịnh đóng vai trò đồng phạm, rủ Toàn tham gia, giúp sức. Hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, chỉ vì mâu thuẫn tình cảm và kinh tế mà tìm cách tước đoạt sinh mạng người khác, gây mất trật tự an toàn xã hội, khiến dư luận hoang mang. Nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của các bị cáo.

Từ nhận định trên, HĐXX tuyên phạt Lan và Thịnh mỗi bị cáo 12 năm tù, Toàn 5 năm tù về tội "Giết người"; tuyên phạt Thịnh 3 năm tù; Toàn và Hải mỗi bị cáo 1 năm tù về tội "Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép". Tổng cộng hình phạt bị cáo Thịnh phải chấp hành là 15 năm tù; bị cáo Toàn 6 năm tù.

(Còn tiếp...)

