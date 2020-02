Sự thật phũ phàng về đường dây bán dâm mác sinh viên

“Tú bà” kiêm bán dâm từng có chồng, có con, là chủ một nhà hàng nhưng vì cờ bạc mà nợ nần nên lún vào đường dây này.

Tú bà Trần Thị Bình

Trần Thị Bình là đối tượng lập nên và điều hành đường dây bán dâm mang mác sinh viên. Trong 3 gái bán dâm bị bắt quả tang, có người là sinh viên đã bỏ học, có người vừa tốt nghiệp THPT. Riêng “tú bà” kiêm bán dâm từng có chồng, có con, là chủ một nhà hàng nhưng vì cờ bạc mà nợ nần nên lún vào đường dây.

Nữ sinh viên nhà khá giả vẫn bỏ học đi bán dâm

Ngày cuối năm 2019, qua công tác trinh sát nắm tình hình, cán bộ, chiến sỹ Phòng Phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội (Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã ập vào một khách sạn trên địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội) kiểm tra, bắt quả tang 3 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại 3 phòng của khách sạn.

Ba cô gái bán dâm đều còn rất trẻ và khá xinh đẹp. Theo lời khai của các khách mua dâm, 3 cô gái này là sinh viên, vì những hoàn cảnh khác nhau mà hành nghề bán dâm nên giá “đi khách” cũng khá cao, lên tới 8 triệu đồng/người/lượt. Tuy nhiên, khi khai thác sâu hơn từ những cô gái bán dâm, các cán bộ Phòng Phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội mới phát hiện, cả 3 cô gái này đều không có ai đang là sinh viên.

Cụ thể, trong 3 cô gái thì có một người 19 tuổi, vừa tốt nghiệp THPT, một người bỏ học từ hồi THPT, từ quê ra Hà Nội hành nghề bán dâm. Riêng N., cô gái bán dâm có vẻ ngoài sành điệu trong nhóm thì đã từng là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, nhưng đã bỏ học gần đây.

“Đáng buồn là trường hợp của N. có hoàn cảnh gia đình khá giả, từng thi đỗ đại học, nhưng do thích ăn chơi, đua đòi nên sớm bỏ học. Cô này bỏ học mà gia đình không hề hay biết, vẫn gửi tiền cho con. Số tiền gia đình gửi không đủ để ăn chơi nên N. tham gia bán dâm”, một cán bộ điều tra thở dài, cho hay.

“Tú bà” xinh đẹp từng là doanh nhân

Kết quả điều tra ban đầu, Trần Thị Bình điều hành đường dây bán dâm liên tỉnh, tập hợp các cô gái hoạt động bán dâm ở khu vực Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội rồi giới thiệu với khách mua dâm là sinh viên, đi khách giá 2 - 3 triệu đồng/lượt, tùy vào nhan sắc. Tuy nhiên, trên thực tế, Bình sẽ thu của khách gấp đôi số tiền đã nói với gái bán dâm (khoảng 4 - 6 triệu đồng/lượt), sau đó sẽ hưởng một nửa số tiền. Hiện, vụ án đang được chuyển cho Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng.

Tại thời điểm phát hiện, 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm trong khách sạn, Tổ công tác của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội cũng phát hiện “tú bà” Trần Thị Bình (SN 1986, trú tại Nho Quan, Ninh Bình) đang ở một phòng của khách sạn để đợi các gái bán dâm “hành sự” xong thì sẽ thanh toán tiền cho 3 cô gái trên. Tang vật thu giữ khi bắt Bình gồm: 24 triệu đồng (số tiền 3 khách mua dâm vừa trả cho “tú bà”), 6 điện thoại di động…

Kết quả điều tra ban đầu, Trần Thị Bình là đối tượng lập nên và điều hành đường dây bán dâm mang mác sinh viên trên. Và câu chuyện cuộc đời của “tú bà” này cũng rất đáng tiếc khi Bình có ngoại hình xinh đẹp, đã từng có gia đình hạnh phúc và một cô con gái nhỏ. Bình đã từng làm chủ nhà hàng ăn uống và kinh doanh dịch vụ karaoke ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Tuy nhiên, do đam mê cờ bạc, Bình đã nướng sạch tiền nong vào các canh bạc, dẫn tới nợ nần chồng chất, hai vợ chồng ly hôn. Bán sạch cả nhà hàng, Bình vẫn còn nợ số tiền trên 1 tỷ đồng. Để trốn nợ, Bình rời quê nhà ở Ninh Bình vào khu vực thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa để làm nghề nail (làm móng chân, móng tay cho khách) và tham gia bán dâm cho khách có nhu cầu.

Vốn xinh đẹp, gợi cảm lại thêm tài ăn nói khéo léo, Bình được nhiều khách nam lưu số điện thoại, thường xuyên gọi đi bán dâm. Nhờ đó, Bình có số điện thoại của nhiều “khách hàng” và cô ta nghĩ cách lập một đường dây bán dâm để thu lời nhiều hơn. Bình đã móc nối với các nữ sinh viên đang theo học tại một số trường đại học, cao đẳng có hình thức ưa nhìn, ham chơi, đua đòi… để “chiêu mộ” vào đường dây bán dâm do "tú bà" này cầm đầu. Ngoài ra, khi thiếu “hàng”, Bình liên hệ cả với các cô gái bán dâm có ngoại hình hấp dẫn, trẻ trung khác.

Có dàn chân dài ngoại hình nóng bỏng, cuốn hút, lại thêm cái mác “sinh viên”, nên Bình thường hét giá cao hơn so với các đường dây mại dâm khác. Trung bình, giá mỗi lần “tàu nhanh”, khách sẽ phải trả cho Bình khoảng 6 - 8 triệu đồng/người/lượt.

Tại cơ quan Công an, Bình thừa nhận, cuối tháng 12/2019, nhận được điện thoại của một vị khách nam giới ở Hà Nội “đặt hàng” 3 gái bán dâm với giá thỏa thuận lúc đầu là 6 triệu đồng/gái bán dâm/lượt “đi khách”. Tuy nhiên, vị khách này cũng ra điều kiện, gái bán dâm phải là sinh viên thì mới có giá đó và Bình đã đồng ý.

Tuy nhiên, đến sáng 29/12, do gái bán dâm là sinh viên trong đường dây của Bình không chịu ra Hà Nội nên Bình đã gọi điện cho vị khách nam ở ngoài Hà Nội thông báo lại và bịa ra lý do rằng: Do các em sinh viên đang bận ôn thi nên không thể ra Hà Nội bán dâm. Nhưng nếu khách vẫn có nhu cầu thì Bình sẽ tìm cho gái bán dâm là sinh viên năm thứ nhất, mới vào “nghề”, dáng chuẩn, nhưng giá sẽ cao hơn, khoảng 8 triệu đồng/lượt “đi khách”.

Khi khách đồng ý, Bình đã liên hệ với 3 gái bán dâm tại Hà Nội và dặn dò kỹ lưỡng các “đào” phải nói “đang là sinh viên đại học trong ngành y, quê gốc ở Ninh Bình, lần đầu làm công việc này”. Trước khi các khách mua dâm vào phòng khách sạn, Bình đã thu đủ số tiền 24 triệu đồng và ngồi chờ khi xong xuôi sẽ trả cho mỗi “đào” 5 triệu đồng, số tiền thu lời 3 triệu đồng là của Bình hưởng.

