“Tú bà” 16 tuổi môi giới mại dâm 5 triệu đồng/lượt

Thứ Sáu, ngày 31/01/2020 15:00 PM (GMT+7)

Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) vừa khởi tố tú bà 16 tuổi để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Trần Thị Hiền Trang và Trần Thị Lan tại cơ quan Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hiền Trang (SN 1997, trú tại TP Vinh, Nghệ An), Trần Thị Lan (SN 1998) và Trần Thị Quý (SN 2003, em ruột Lan, cùng trú tại huyện Hà Trung, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, tối 4/1, kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, Công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện, bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Trong đó, Trần Thị Hiền Trang vừa là gái bán dâm vừa là người có hành vi môi giới mại dâm.

Quá trình điều tra xác định, chiều 4/1, ba nam thanh niên “đặt hàng” với Trang 3 gái bán dâm với giá 5 triệu đồng/lượt. Trang đồng ý và nhắn tin cho Trần Thị Lan nhờ tìm 2 gái bán dâm. Trang nói rõ là giá bán dâm 5 triệu đồng/lượt nhưng Trang cắt lại 1 triệu đồng tiền công môi giới. Lan nói thêm cắt mỗi gái bán dâm 500.000 đồng/lượt, tức là Trang sẽ trả cho mỗi gái bán dâm 3,5 triệu đồng lượt.

Trần Thị Lan sau đó nói với em ruột là Trần Thị Quý nhờ tìm 2 gái bán dâm. Quý đã gọi cho M.N.H, bạn quen qua mạng xã hội, rủ đi bán dâm. Lúc này, H.N.A đang ở cạnh H. cũng xin đi bán dâm cùng.

Quý đồng ý, cho H. và A. số điện thoại của Trang. Quý nói giá bán dâm là 3,5 triệu/lượt nhưng Quý thỏa thuận sẽ cắt 500.000 đồng/lượt tiền công môi giới, H. và A. đồng ý.

Hai gái bán dâm liên lạc với Trần Thị Hiền Trang, cùng đến khách sạn “vui vẻ” với khách. Khi các cặp đôi đang “mây mưa”, cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/tu-ba-16-tuoi-bi-khoi-to-vi-moi-gioi-mai-dam-5-trieu-dongluot-d45085...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/tu-ba-16-tuoi-bi-khoi-to-vi-moi-gioi-mai-dam-5-trieu-dongluot-d450851.html