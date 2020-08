Sự ma mãnh của ông trùm làm giấy tờ giả bị Bộ Công an bốc phốt

Thứ Bảy, ngày 29/08/2020 10:00 AM (GMT+7)

Phải mất thời gian dài theo dõi, lực lượng công an mới triệt phá thành công đường dây chuyên sản xuất giấy tờ, con dấu, biển sổ xe... giả xuyên quốc gia

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an ngày 28-8 cho biết đang tạm giữ 18 đối tượng nằm trong đường dây chuyên sản xuất giấy tờ, con dấu, biển số xe giả do Nguyễn Trọng Dương (30 tuổi, quê Nghệ An) cầm đầu. Đến nay, công an xác định giúp sức cho Dương là Trần Đức Toàn (30 tuổi), Nguyễn Thanh Phong (44 tuổi) và Nguyễn Văn Đạt (22 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng).

Dùng tên giả, điều hành từ xa

Theo Cục Cảnh sát hình sự, quá trình kiểm tra hành chính 8 địa điểm trên địa bàn TP HCM và Đồng Nai, Ban chuyên án không khỏi bất ngờ khi hầu hết người dân địa phương không hề hay biết các đối tượng thuê mặt bằng mở nhà xưởng sản xuất giấy tờ, biển số xe giả. Thậm chí, một số công nhân nhà xưởng này khi làm việc với công an đều khẳng định không biết tên thật ông chủ.

Căn nhà nằm sâu trong con hẻm gần sân golf ở Đồng Nai luôn đóng cửa im ỉm. Người dân cho hay căn nhà này được một người đàn ông thuê mở nhà xưởng mấy tháng nay nhưng người này không bao giờ xuất hiện mà để một "quản lý" lo toàn bộ công việc. Để lấy lòng hàng xóm, "quản lý" này thường xuyên ăn nhậu, gửi quà hoặc tiền để hàng xóm cảnh giới, gọi điện thông báo khi thấy có người lạ mặt. "Thỉnh thoảng có mấy người xe ôm công nghệ đến giao hàng rồi nhanh chóng rời đi. Chúng tôi cứ nghĩ họ mở công ty làm ăn đàng hoàng cho đến khi công an ập vào kiểm tra thì mới biết" - ông H. (người dân địa phương) nói.

Thời điểm đầu, Dương, Toàn và Phong hùn vốn mua máy móc làm ăn chung. Tuy nhiên, do mâu thuẫn trong việc ăn chia, Toàn và Phong tách ra làm ăn riêng, chỉ hợp tác với Dương khi cần. Toàn và Phong thuê nhà xưởng nằm khuất trong khu dân cư giáp ranh giữa huyện Bình Chánh và quận Bình Tân (TP HCM) để "làm ăn". Cả hai lấy tên giả, ít khi xuất hiện mà điều hành đường dây từ xa và liên tục thay đổi địa điểm hoạt động.

"Sau khi nắm được thông tin về đường dây làm giả giấy tờ, con dấu… ở TP HCM và Đồng Nai, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự vào cuộc theo dõi, xác lập ban chuyên án. Tuy nhiên, các đối tượng cầm đầu đường dây này rất ma mãnh, phải mất 5 tháng theo dõi, trinh sát mới phát hiện và phối hợp với Công an TP HCM, Công an tỉnh Đồng Nai… triệt phá thành công" - lãnh đạo Bộ Công an thông tin.

Tang vật công an thu giữ

Làm giả chữ ký nhiều lãnh đạo

Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự, đây là đường dây làm giả giấy tờ, con dấu, biển sổ xe… sử dụng máy móc hiện đại và lớn nhất từ trước đến nay. Đường dây này không nhận đặt hàng trực tiếp mà thông qua những "đại lý" là đàn em của Dương. Những "đại lý" này sẽ quảng cáo thông tin trên mạng xã hội rồi gom lại cho Dương làm để kiếm lời. Thời điểm khám xét nơi ở các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn giấy tờ giả, như: sổ đỏ, CMND, thẻ nhà báo, giấy phép kinh doanh nhà thuốc, giấy kết hôn… đã thành phẩm và chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Bên cạnh đó còn phát hiện số lượng hơn 1.000 con dấu treo, được phân thành từng tỉnh thành, từng bộ, ban ngành từ trung ương đến địa phương.

Nguy hiểm hơn, các đối tượng còn lên mạng tìm kiếm các chữ ký của lãnh đạo rồi sao chép làm giả giấy tờ. Các loại giấy tờ làm giả được bán giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Đối với các giấy tờ như bằng cấp, chứng chỉ, giấy tờ xe… thì bán theo bộ. Mỗi bộ giấy tờ xe bao gồm: biển số, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe… có giá khoảng 10 triệu đồng. Với thủ đoạn này, các đối tượng cầm đầu đường dây thu lợi với số tiền cực lớn.

