Dấu chấm hết cho hành trình trốn chạy qua 3 quốc gia của kẻ sát nhân tàn bạo

Đối tượng trốn truy nã quốc tế Kim HyeonggWon bị bắt giữ

Người ngoại quốc đáng ngờ

Tháng 9-2024, qua công tác rà soát, nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa (cũ), Hà Nội, phát hiện đối tượng nam giới người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn là tội phạm đang lẩn trốn, thuê trọ tại một chung cư mini trên địa bàn. Đây là một chung cư kín đáo nằm sâu trong con phố nhỏ gần ga đường sắt trên cao Cát Linh.

Theo những người dân sinh sống trong chung cư này, người đàn ông ngoại quốc khá “kín tiếng”, chỉ ra ngoài vào buổi tối và luôn đeo khẩu trang kín mặt, không giao tiếp với bất kỳ ai. Những biểu hiện đó đặt một dấu hỏi lớn đối với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa. Một tổ công tác đã khẩn trương phối hợp các phòng nghiệp vụ của Cục Đối ngoại (Bộ Công an) để xác minh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được đối tượng nghi vấn là Kim HyeonggWon (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc). Kim bị truy nã quốc tế theo lệnh số A-5182/ 5-2024 ngày 12-5-2024 về tội “Giết người”. Xác định đây là đối tượng nguy hiểm, có vũ khí “nóng” và sẵn sàng chống trả quyết liệt nếu bị bắt, Công an quận Đống Đa đã phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ Công an triển khai phương án bắt giữ đối tượng.

Dựa trên kinh nghiệm dày dạn, các trinh sát hình sự Công an quận Đống Đa đã siết chặt vòng vây, bất ngờ đột kích nơi ở trọ và đã bắt giữ thành công Kim HyeonggWon. “Tại thời điểm bị bắt giữ, căn phòng của Kim tích trữ rất nhiều đồ ăn, hoa quả và nước uống. Số lương thực thực phẩm này đủ dự trữ cho đối tượng trong nhiều ngày mà không cần phải ra ngoài” - trinh sát tham gia bắt giữ Kim HyeonggWon cho biết.

Công an Việt Nam bàn giao đối tượng truy nã cho Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc

Kẻ sát nhân tàn độc

Sau khi bị áp giải về trụ sở công an, Kim HyeonggWon khai, ngày 3-5-2024 đối tượng cùng 2 nghi phạm khác (là người Hàn Quốc) đã sát hại một người đồng hương tại Pattaya (Thái Lan), sau đó giấu xác vào thùng nhựa phi tang xuống hồ. Gây án xong, Kim bỏ trốn sang Lào rồi nhập cảnh trái phép theo đường bộ vào Việt Nam, di chuyển đến Đà Nẵng rồi ra Hà Nội. Trên đường di chuyển, đối tượng thường thuê nghỉ tại một số khách sạn nhỏ và khi đến địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội thì bị bắt giữ.

Theo một số tài liệu cơ quan công an thu thập được, Kim HyeonggWon đã sử dụng nhiều thủ đoạn như mạo danh bằng chứng minh thư của người khác để trốn truy nã, liên tục thay đổi nơi ẩn náu. Pattaya là thành phố du lịch nổi tiếng của Thái Lan, do vậy, vụ án Kim HyeonggWon cùng đồng bọn gây xôn xao dư luận Thái Lan cũng như các du khách đang du lịch tại đây. Vụ án được biết đến với tên gọi “Vụ giết người và phi tang trong thùng nhựa tại Pattaya”. Ngày 12-5-2024, Cảnh sát Thái Lan đã tìm ra thi thể của du khách Roh Eui Jong (34 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) mất tích vào đêm 3-5-2024. Phối hợp với phía Thái Lan, Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc và Cảnh sát Vương quốc Campuchia cũng đã bắt giữ 2 trong số 3 nghi phạm của vụ giết người này.

Trước đó, vụ án giết người tại Pattaya được công khai vào ngày 7-5-2024, khi mẹ của nạn nhân báo cáo việc con trai mình mất tích. Theo lời bà, một người đàn ông không rõ danh tính đã gọi từ số điện thoại di động của Roh Eui Jong và đe dọa bà nếu không chuyển khoản 3 triệu baht (khoảng 1,1 tỷ VND), nạn nhân sẽ bị giết hại (vì đã gây thiệt hại trong một vụ việc liên quan đến ma túy). Gia đình Roh đã nhanh chóng báo cáo vụ việc lên Đại sứ quán Hàn Quốc tại Thái Lan. Vợ của Roh xác nhận đã gặp chồng lần cuối vào ngày 2-5-2024 tại một câu lạc bộ ở Bangkok.

Kết quả phân tích camera xung quanh nơi này cho thấy có 3 người Hàn Quốc đã đón và đưa Roh Eui Jong lên chiếc xe ô tô thuê vào khoảng 2h sáng 3-5. Lần theo tuyến đường di chuyển, Cảnh sát Thái Lan phát hiện nhóm này đến thành phố nghỉ mát Pattaya rồi chuyển sang chiếc xe bán tải và lưu trú tại một cơ sở chuyên phục vụ khách trọ gần hồ Mabprachan.

Khoảng 21h ngày 4-5-2024, các đối tượng chất một bao đen lên thùng xe bán tải rồi lái đến gần một hồ nước trong khoảng 1 giờ, sau đó quay lại cơ sở lưu trú trên. Sau nhiều giờ tìm kiếm dưới đáy hồ, các thợ lặn vớt được chiếc thùng nhựa 200l chứa đầy xi măng, bên trong có một thi thể bắt đầu phân hủy với 10 ngón tay đều bị cắt. Phân tích của Cảnh sát Thái Lan cho thấy, nếu các ngón tay bị cắt trước khi nạn nhân chết thì đó là một phần của việc tra tấn, hoặc hủy hoại để tránh bị lấy dấu vân tay. Khám nghiệm tử thi, Cảnh sát Thái Lan cho biết, nạn nhân bị gãy nhiều xương, có thể do tra tấn hoặc bị đánh vì chống cự. Giám định ADN cho thấy thi thể này là Roh Eui Jong, bị sát hại khoảng 3 - 4 ngày trước. Cảnh sát Thái Lan cũng công bố tên và ảnh của 3 nghi phạm liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra…

Ngày 14-5, Lee Yong-jin (một đối tượng trong vụ án) bị Cảnh sát Vương quốc Campuchia bắt giữ tại một nhà nghỉ ở Thủ đô Phnôm Pênh sau khi có tin báo tội phạm theo lệnh truy nã quốc tế. Trong số 3 nghi phạm, 1 kẻ đã chạy trốn về Hàn Quốc và bị Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc bắt vào ngày 12-5-2024. Cả 2 nghi phạm này đã bị truy tố với các tội danh “Giết người” và “Phi tang thi thể”.

Căn cứ hành vi phạm tội liên quan đến việc xuất nhập cảnh trái phép của Kim HyeonggWon, Công an quận Đống Đa đã phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối tượng này 4 triệu đồng về hành vi “Nhập cảnh trái phép”. Trong ngày 23-9-2024, tổ công tác của Công an quận Đống Đa do Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng (khi đó là Phó Trưởng Công an quận) đã áp giải, bàn giao đối tượng truy nã Kim HyeonggWon cho Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc để tiếp tục xử lý theo quy định.