Hot girl Hưng Yên làm giả giấy trúng tuyển THPT chiếm đoạt hơn 240 triệu

Thứ Tư, ngày 26/08/2020 20:00 PM (GMT+7)

Làm ăn thua lỗ, 1 hot girl ở Hưng Yên đã bày trò làm giả con dấu trúng tuyển THPT, chiếm đoạt của 9 gia đình học sinh hơn 240 triệu đồng.

Ngày 26/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ đối với Phan Thị Tú Anh (SN 1994, trú tại thôn Mậu Lâm, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phan Thị Tú Anh tại cơ quan công an

Trước đó, Công an xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Nhị (SN 1985, trú tại thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu) về việc Phan Thị Tú Anh làm giả giấy chứng nhận trúng tuyển nguyện vọng 2 trường THPT Minh Châu, huyện Yên Mỹ để chiếm đoạt tài sản của một số công dân với số tiền 243,2 triệu đồng. Công an xã Dân Tiến đã tiếp nhận hồ sơ ban đầu và chuyển Công an huyện Khoái Châu điều tra, xác minh.

Tại cơ quan công an, Tú Anh khai nhận, do làm ăn thua lỗ và để có tiền trả nợ, tiêu xài nên sau khi biết thông tin trường THPT Minh Châu có 14 chỉ tiêu nguyện vọng 2, đối tượng đã nảy sinh ý định nhận "chạy" cho 9 học sinh, trong đó có con của chị Nhị.

Hồ sơ trúng tuyển và con dấu giả của Phan Thị Tú Anh được cơ quan công an thu giữ

Để tạo lòng tin cho 9 học sinh này, ngày 12/8, Tú Anh đã lên mạng tìm kiếm và thuê người làm giả con dấu, sau đó tự làm giả giấy chứng nhận trúng tuyển nguyện vọng 2 vào lớp 10 năm học 2020-2021 của trường THPT Minh Châu (trong đó có đóng dấu tròn và dấu chức danh của hiệu trưởng trường THPT Minh Châu) để đưa cho các gia đình trên.

Đây là bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh, không nên vì danh tiếng mà cố sức “chạy trường” cho con. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

